Konstanz Tanz und Tränen: Überzeugender Auftakt der Südwestdeutschen Philharmonie in die neue Spielzeit

Konstanzer Orchester interpretiert Werke von Dvorak, Saint-Saens und Uuno Klami

Starke Besetzung von den ersten Rängen der Streicher bis zum Schlagzeugolymp über der glänzenden Blechterrasse, davor ein voller Saal mit begeisterungsfähigem Publikum. Dazwischen der auch physisch überragende und dynamisch alle neueren Feinheiten in den über 600jährigen Saal aktualisierende Chefdirigent Ari Rasilainen. Er sorgte für Feste (Dvoráks „Karneval“), Seelen-Spiele (Saint-Saens’ Cellokonzert Nr. 1), finnische Heldenmythen, nicht zuletzt für eine Applaussteigerung vom kräftigen Forte für Böhmisches, über dezenten Dank für französisches Solo bis zum donnernden Dank für die große Überraschung des Abends: Heldenepische, mit allen Farben von Öl bis Aquarell und zarte Celesta-Konturen gemalte Orchestererzählungen aus Finnland, vom Komponisten Uuno Klami (1900-1961) nach dem Riesen-Epos „Kalevala“ (22 295 Verse) in 35 Minuten packender Musk verwandelt, vom Landsmann Rasilainen mit sicht- und mehr noch hörbarer Hingabe zu einem Klangdasein erweckt, das erstaunte, am Ende die Hörerhände zum Fortissimo zusammenschlagen ließ.

Der Beginn ließ das gestaltende Temperament des Chefs und die jeden Takt profilierende Mitspiellaune der Philharmoniker (jüngst mit dem geldwerten Titel „exzellent“ prämiert) beim ersten Synkopen-Fortissimo des böhmischen „Karnevals“ erkennen und genießen. Da wurde ein Tutti-Furiant getanzt, bald melodisch (Violinen mit weitem Vibrato) das Schöne lieblich gefeiert, dann mit dem Englischhorn um Liebe geworben, am Ende die Anfangsenergie zusammengefasst im perfekten Schlussakkord.

Chef Rasilainen hebt, kaum sichtbar vorm ersten Takt die Schultern, lässt sie sinken, und das Orchester versteht: Hier gilt es volle Kraft voraus, kein Fasching der kleinen Witze, sondern der großen Gefühle. Selbst erotische Dämonie mischt der Komponist in die musikalische Masken-Magie. Septakkorde mit Harfenzauber lassen die tragische Nixe Rusalka auf dem böhmischen Karneval erscheinen.

Kontrast: Das Cellokonzert Nr. 1 von Saint-Saens, dem Meister der späten Salonromantik. Bei ihm feiern in seinen vielen Werken die Tiere Karneval, singt Dalila verführerische Arien, tanzt der Tod ein makabres Musik-Happyend – und hier gab es ein Cellokonzert mit geschwinder Bravour, die der russische Solist Pavel Gomziakov von kalter Perfektion befreite. Er suchte Ausdruck und fand ihn zuweilen in nicht ganz schwingungsidealen Triolen (Allegro) , die den Doppelseufzern kaum ihr emotionales Recht gönnten. Das Solo mischte Tanz und Tränen, das Orchester konkurrierte mit Farben und Chanson-Synkopen fein, erreichte im Allegretto-Menuett französische Staccato-Eleganz, die gelegentliches Etüden-Tempo im 6/8-Solo vergessen ließ.

„Eleganz“ wäre ein für die beiden Werke (sicher Konstanzer Erstaufführungen!) des Finnen Uuno Klami eine bestenfalls biographische Kennzeichung. Klami lernte bei Ravel, verehrte Strawinsky, hatte kompositorische Sympathien für Bartók und die französische „Sechsergruppe“, die sich den Hochtheoretikern, Notenmathematikern und Atonalitätswerkern entzog. Das tat auch Klami, wie man in zwei Werken erleben konnte.

Zuerst lernte man die „Tscheremissian Fantasy“ kennen – ein lyrisches Gedicht, vor allem vom Cello vorgetragen: Fremde Volkstöne, schlicht und herb-schön. Tscheremissen, auch Mari genannt, sind Wolga-Finnen, deren Melos und schamanische Ritualklänge (viele Quinten, Glockentöne, Quintenharmonik…) Klami suchte, fand und zu einer Orchesterpoesie verband, die so unaufgeregt und meist legato musiziert gelangen, dass man von einer musikalischen Lyrik der Entschleunigung sagen könnte. Der Dirigent sorgte für dezente, wunderbar die Weite der Zeit und Landschaft kolorierende Klangverwandlungen.

Dagegen gelang mit der umfänglichen „Kalevala“-Suite ein Orchesterepos, das, nach dem Beifall zu urteilen, ein Erfolg erster Güte wurde, für Werk, Spiel und Leitung. Begonnen wird mit kleinen Wechselton-Intervallen, die weiter, lauter, thematisch stabiler werden, am Ende die erschaffene Kunstwelt Welt mit choralhafter Posaunenfülle feiert. Viel Pathos, aber auch ein lustiges Heldenlied („scherzando“ mit pizzicato-Grundierung), ein finnisches Wiegenlied, das ein russisches zu zitieren scheint („Spi mladenec...“), ein Finale mit dem Kunstwerk „Sampo“, einer kunterbunten Zaubermühle, die alles Glück für freies Land und gute Leute enthält. Da hörte man: Glück bis in den letzten Massiv-Akkord, erst dissoant, dann Dur.

Der Saal war enthusiasmiert: Finnisches Utopienwagnis aus beängstigender Zeit. Diese „Kalevala“ entstand in den zehn Jahren 1933-1943. Ein Opus, passend für das Abend-Motto „Unabhängigkeit“.

Zur Person

Pavel Gomziakov wurde 1975 in einer Stadt geboren, die den Namen eines großen Komponisten trägt: Tschaikowski in der Region Perm. Mit dem Cellospiel begann er im Alter von neun Jahren. Mit 14 zog er nach Moskau, wo er erst im Gnessin-Institut und später am Konservatorium studierte. 2000 setzte er sein Musikstudium in Madrid fort. Gomziakov gewann mehrere Wettbewerbe. 2007 tourte er gemeinsam mit der Pianistin Maria Joao Pires durch Europa, ihre gemeinsame Chopin-Einspielung von Cellosonaten wurde von der Deutschen Grammophon veröffentlicht. (brg)