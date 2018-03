Friedrichshafen Tanz über Verrat und Hinrichtung

Starke Bilder: Das Hamburg Ballett zeigte die Matthäus-Passion von Bach in der Choreographie von John Neumeier in Friedrichshafen

Es ist ein wunderschöner Choral. Eine Melodie, die sich wie Balsam auf unglückliche Gemüter legt, und so bekannt, dass es kaum noch jemand vor dem Text gruselt: „O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Pein“ aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Auf der Bühne zerren römische Schergen Jesus sein weißes Hemd über den Kopf und reißen ihm die Hose herunter. Zwischen all dem feierlichen Weiß auf der Bühne wirkt die nackte, verletzliche Haut wie ein Schock. In schauerlichem Gegensatz zur ruhig klagenden Musik prügeln sie auf ihn ein, treten ihn und legen noch nach, als er wehrlos am Boden liegt. Bisher war die getanzte Passion im Graf-Zeppelin-Haus ein Seelengemälde, hier wird sie auf einmal realistisch. Jesus ist allein. Seine Jünger, seine Evangelisten, seine Freundinnen haben keinen Zutritt. Die römischen Soldaten sind von kaum erträglicher Brutalität – und die Folterszene dauert den ganzen langen Choral hindurch an.

Das Hamburg Ballett zeigt die Matthäus-Passion von Bach in einer getanzten Version, choreographiert von John Neumeier. 1980 hat der Tänzer und Choreograph dieses Werk zum ersten Mal als Ballett interpretiert. Zu Beginn seiner Inszenierung stand das Bekenntnis: „Ich bin Christ und Tänzer.“ Die Choreographie sei seine Sprache und für ihn der einzige Weg, seine religiösen Überzeugungen und Erlebnisse auszudrücken, so Neumeier. Die Uraufführung in der Hamburger St. Michaelis-Kirche war heftig umstritten, gelangte dann zu Kultstatus, tourte weltweit und wurde 30 Jahre lang gezeigt. 2016 entschied sich Neumeier für eine Wiederaufnahme mit einer jungen Tänzergeneration. Der in Milwaukee geborene Neumeier leitet seit 1973 das Hamburg Ballett und ist seit 1996 Ballettintendant der Hamburger Oper.

Das Ballett zeichnet nicht die biblische Geschichte nach, sondern findet Bilder für Schuld und Sühne, Liebe und Tod, Hingabe und Populismus und selbst für komplexe theologische Zusammenhänge. Hinter Jesus stehen und tanzen zwei Gefährten, ihm enger verbunden als alle anderen. Sie bilden mit den Händen eine Art Heiligenschein, wenn er spricht, sie tragen ihn in schwierigen Momenten und sie verweisen ihn mit stillem Ernst an seinen Auftrag. Doch die Dreieinigkeit tritt zur Seite, wenn Pilatus ihn mustert, sie verlässt ihn im Pas de Deux mit einer Frau ebenso wie in der Folterkammer und sie wendet ihm den Rücken zu am Kreuz. Ein weißes Hemd wird zum Sinnbild für die Botschaft Jesu. Zu Beginn liegt es auf der dunklen Bühne, mit dem Überstreifen nimmt Jesus auch seine Sendung an. Als er stirbt, behalten und begraben es die Frauen. In einem Lichtkegel bleibt es als einziges auf der Bühne zurück, wenn die Tänzer schon gegangen sind.

Das Ensemble tanzt die menschliche Seite der Passion mit großer Intensität. Klassische Elemente stehen neben Modern Dance, Spitzenschuhe neben bloßen Füßen – der Ausdruck dominiert die Form. Berstend vor gutem Willen und Optimismus springen zwei Jünger schwerelos und mit zum Schwur gereckten Fingern in „Ich will bei meinem Jesu wachen“. Petrus vergeht schier vor Reue nach seiner Verleumdung, er geißelt sich, mit kleinen Schritten versucht er, sich Jesus in der Zelle zu nähern, streckt sehnsüchtig die Arme aus und dann reißt es ihn wieder hin und her. Als Judas klar wird, was er getan hat, hechtet er von Ort zu Ort, als würde ihm der Boden zu heiß unter den Füßen, er dreht und windet sich vor Wut und Verzweiflung. Die eben noch tobende Menge steht wie erstarrt, als der sterbende Jesus ruft: „Mein Gott, warum hast du mich verlassen?“. Er zuckt und hängt wie zerbrochen über dem Kreuz, sein Gesicht taucht ins Dunkel.

Natürlich lenkt der Tanz ab von der Musik und von den Worten, mit denen Bach die Passion Jesu nicht nur beschreibt, sondern interpretiert. Und natürlich ist es eine eigentlich unzulässige Ästhetisierung, einen Bericht von Folter, Verrat und Hinrichtung von schönen jungen Menschen in weißen Kleidern darstellen zu lassen. Aber den menschlichen Unzulänglichkeiten, die dieser Leidensgeschichte zugrunde liegen, verleiht Neumeier starken Ausdruck. Wie seine Figuren gefangen sind in sich selbst und sich nach Erlösung sehnen, wie die Reue sie schüttelt und zur Verzweiflung treibt, wie der Mob in sinnlose Wut ausbricht und sich nachher betreten verkrümelt, das ist bewegend. Es wird dem universalen Charakter dieser Geschichte und auch der Musik Bachs gerecht.

Die Matthäuspassion

Johann Sebastian Bach schrieb seine Matthäus-Passion als Teil des Gottesdienstes am Karfreitag. Sie wurde 1727 in der Leipziger Thomaskirche uraufgeführt. Ihr Gerüst bildet der Bericht vom Leiden und Sterben Jesu nach Matthäus. Dazu drücken Arien die Reaktionen des Individuums und Choräle das Bekenntnis der Gemeinde aus. Zu Bachs Zeiten waren die Passionen einigen Zuhörern zu theatralisch, nach seinem Tod gerieten sie zunächst in Vergessenheit. (cor)