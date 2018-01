Kultur Stimmgewaltig: Fünf Tenöre und ein Sopran führen in Schopfheim durch die Welt der Oper

Seit 15 Jahren auf Tournee: Die Jubiläumsgala "Die Nacht der fünf Tenöre" in Schopfheim mischt eine Sopranistin auf.

„Und es blitzen die Sterne...“ Die beliebte Arie des Cavaradossi aus Puccinis „Tosca“ fand in der Stadthalle Schopfheim ihre visuelle Entsprechung in der Bühnendekoration: Am nächtlichen Bühnenhimmel funkeln kleine Lichter wie Sterne am Firmament. Eine schöne Kulisse für die Jubiläumsgala „Die Nacht der fünf Tenöre“, die seit 15 Jahren Säle füllt. Meist sind es italienische Opernsänger, die durch die Welt der Oper führen. Bei der Jubiläumstour waren auch zwei bulgarische Sänger neu dabei: Daniel Damyanov, der Hauptrollen des Tenorrepertoires aus der Nationaloper Sofia darbot, und sein mit einem kernigen Organ ausgestatteter Landsmann Momchil Karaivanov. Von ihren Fachkollegen Luigi Frattola, Orfeo Zanetti und Vincenzo Sanso, die in den Anfangsjahren dieser Produktion durch Tenoredelklang auffielen, hörte man ein reifes Timbre.

Bei den gestandenen Opernsängern liegen die Verdi-Arien noch immer in stimmlicher Reichweite. Stilsicher erklingen auch Puccini, die Verismo-Komponisten Mascagni und Leoncavallo und der Belcanto-Komponist Bellini. Die fünf Herren setzen bei dem solistischen Schaulauf ihren Tenor mit Verve und Direktheit ein, orientieren sich dabei am Repertoire der großen Drei, Pavarotti, Domingo und Carreras, an großen Sängern der Vergangenheit wie Caruso und den heutigen Startenören Villazón, Flórez und Bocelli.

Zwar sind die Fünf nicht die oberste Sänger-Liga, aber sie singen kultiviert und ausdruckstark, nicht immer mit strahlender Höhe, schlank oder locker ansprechender Stimme, sondern zunehmend etwas angestrengter, dafür mit viel Gefühl und Wissen um die Arien aus Rigoletto, Tosca, Troubadour und La Traviata. Während Orfeo Zanetti stimmtechnisch famos und mit baritonalem Timbre mit „Lache, Bajazzo“ punktet und Vincenzo Sanso in Verdis Troubadour mächtig Eindruck macht, enttäuscht Luigi Frattola stimmlich in einer Arie aus „Macbeth“.

Die beiden Newcomer legen sich mit Leidenschaft ins Zeug: Damyanov kantabel mit Puccini und Karaivanov mit der kraftvoll gestemmten Tosca-Arie. Es sind auch Fachsänger im Belcanto unter ihnen, wie Vincenzo Sanso, der einen schönen Schmelz sein eigen nennen kann und als Erzkomödiant gern mit seiner Rolle als eitler Tenor kokettiert. Seinen Späßchen kann niemand böse sein, auch nicht die moderierende Sängerin Andrea Hörkens, die nicht in Duetten antrat, sondern mit ihrem hellen, vibratoreichen Sopran die tenorale Männerrunde aufmischte.

Natürlich schmettern die fünf Tenöre auch liebend gern populäre neapolitanische Canzonen – begleitet mit viel Geigenschmelz von einem bulgarischen Orchester, den Plovdiver Symphoniker unter Leitung von Nayden Todorov, bei dem sich die Sänger gut im Orchesterklang eingebettet wissen.