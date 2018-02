Kultur Spielbergs neuer Film "Die Verlegerin" ist ein Plädoyer für die Pressefreiheit

Die Produktion besticht vor allem durch die Leistung von Hauptdarstellerin Meryl Streep.

Planen lässt sich so etwas nicht. Trotzdem schaffen es Filme immer mal wieder, mit bestem Timing den richtigen Kommentar zur richtigen Zeit zu liefern. Steven Spielbergs „Die Verlegerin“ ist genau solch ein (Glücks-)Fall. Denn was sich während der Entstehungszeit des Journalisten-Thrillers erst andeutete, hat sich mittlerweile zugespitzt. Donald Trump ist Präsident geworden und damit ein Mann an der Spitze, der die freie, kritische Presse verachtet. Von alternativen Fakten ist in diesem Zuge gern die Rede, während unliebsame Medien wie das Traditionsblatt „New York Times“ als Fake News diffamiert werden. In dieses Klima sticht nun „Die Verlegerin“ als Plädoyer für eine in der Verfassung verankerte Freiheit der Presse.

Dafür greift der Film, der erstmals in einer Zusammenarbeit Spielberg, Tom Hanks und Meryl Streep vereint, auf einen wahren Fall aus den frühen 70ern zurück. Damals war die „Washington Post“ noch keine überregional wichtige Zeitung, sondern ein Lokalblatt. Doch dann wurden dem Chefredakteur Ben Bradlee (Tom Hanks) und seinem Team die sogenannten Pentagon Papers zugespielt. Dabei handelte es sich um eine brisante Studie mit geheimen Informationen, die belegten, dass die US-Regierung das Volk bezüglich des Vietnamkrieges vorsätzlich fehlinformierte.

Nachdem die „New York Times“ bereits Teile der Papiere veröffentlicht hatte und durch ein Gerichtsurteil einen Maulkorb bekam, liegt die letzte Entscheidung zur Veröffentlichung nun bei der „Washington Post“ – und damit bei der Verlegerin Katharine Graham (Meryl Streep), die abwägen muss: Soll die Studie gegen den Willen des Präsidenten und der Regierung veröffentlicht werden? Auch wenn sie damit loyale Weggefährten vor den Kopf stößt?

Das Ensemble mit Bob Odenkirk und Tom Hanks ist durchweg stark. All die Männer werden aber in den Schatten gestellt durch einen Meryl Streeps Auftritt, die die Verlegerin verkörpert. Eine starke Frau, könnte man denken, die sich in dieser von Männern dominierten Zeitungswelt durchbeißen muss. Doch wer vor dem Kinobesuch nichts über Graham weiß, wird überrascht sein. Denn wie sie anfangs bei Verhandlungen vorm Zeitungs-Börsengang unsicher auftritt, zeigt eher eine unsichere Frau. Erst später erfährt man die Hintergründe: wie sie von der kultivierten Gattin nach dem Selbstmord ihres Mannes zur Verlegerin werden musste. Die gewinnt im Ringen um die richtige Entscheidung an Format und Stärke. Meryl Streep wurde zu Recht für den Oscar nominiert – mit Aussicht auf ihre vierte Auszeichnung.