Musik So klingt es, wenn aus Fußball Kunst wird

In Konstanz haben sechs Kammermusiker ein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft live vertont. Das Ergebnis der Partie Island-Argentinien: eins zu eins. Gewinner waren, ganz klar, die Musiker und das Publikum. SÜDKURIER-Redakteur Johannes Bruggaier war dabei. Mit Videos!

So eine Fußball-Weltmeisterschaft ist aber auch lästig. Spanien gegen Portugal, Deutschland gegen Mexiko: Wie soll man bei so vielen wichtigen Spielen Zeit finden für Kultur? Eine Kammermusikgruppe aus Konstanz hat auf diese Frage eine Antwort gefunden. „Stell’ dir vor, es ist WM und alles ist Musik“, lautet der Titel ihres Projekts an diesem Nachmittag im Bürgersaal. Geboten wird WM und Konzert gleichzeitig: Island gegen Argentinien, stumm auf der Leinwand, live vertont von Ralf Kleinehanding und seinem Ensemble. Wie klingt der Fußball, wenn er Kunst ist?

Noch am Tag zuvor hatte der Ensemble-Leiter berichtet, er habe sich für jede denkbare Spielsituation bestimmte Motive ausgedacht. Ausprobiert hätten sie es noch nicht. So ein Experiment brauche die Spannung der Ungewissheit.

Die Vorberichterstattung läuft schon, die Stuhlreihen im Publikum füllen sich. Freiburgs Stürmer Nils Petersen hat es irgendwie doch noch zur WM geschafft: Schlagzeuger Peer Kaliss trägt sein Trikot. Andere tragen den DFB-Adler oder Brasilien-Shirts, die Cellistin hält offenbar zu Kolumbien. Noch fünf Minuten bis zu den Nationalhymnen, eilig erklärt Kleinehanding die Regeln.

Links Island, rechts Argentinien

Links, sagt er, sei die Island-Fraktion: Er selbst am Vibraphon, seine Frau Kristín Kristjánsdóttir am E-Piano, Berenike Derbidge am Cello. Rechts dagegen spielt Argentinien: Schlagzeuger Peer Kaliss (der mit dem Petersen-Trikot), Annette Harzer am Keyboard und Jürgen Voosen, E-Gitarre. Ist Argentinien am Ball, dominiert die rechte Seite das Geschehen und umgekehrt. Mit Klanghölzern und Rasseln bei Toren und gelben Karten sollen auch wir Zuhörer mitmachen – das hat uns gerade noch gefehlt.

Die Spieler stehen stramm, die linke Hälfte intoniert Islands Hymne. Kaum ist sie verklungen, schmettert auch schon die rechte für Argentinien los. Dann Stille. Auf der Leinwand sehen wir Schönheiten auf den Stadionrängen. Mannschaftskapitäne bei der Seitenwahl. Als der Schiedsrichter die Münze wirft, wagt der Gitarrist ein kleines Wurf-Motiv. „Huuuiiiuuuh“ – hoch und wieder runter. Das passt.

Dann Anstoß. Auweia, was für ein Höllenlärm! Auf dem Rasen stürzen die Spieler aufeinander los, derweil hauen sie im Bürgeraal ihre Instrumente fast in Stücke. Fußball als Krieg der Töne.

Doch bald gewinnen E-Gitarre, Keyboard und Schlagzeug die Oberhand: Argentinien hat den Ball. Hat ihn immer noch. Und immer noch. Angesichts der Übermacht von Lionel Messi und seinen Kameraden werden die ersten zehn Minuten ein Proseminar in lateinamerikanischer Musik-Kultur. Jedenfalls, wenn man den herrisch fordernden Rhythmus des Schlagzeugs und den harten Anschlag der E-Gitarre dafür halten mag. Plötzlich ein Foul! Im Publikum hebt manch einer schon die Rassel – doch für Gelb ist es noch zu früh. Der Spieler windet sich mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden, bei uns sind dazu Ratschen und quietschende Cellobögen zu hören: Es klingt, als seien alle Knochen entzwei.

Endlich ist Island im Ballbesitz. Mit so wohlklingenden Instrumenten wie Vibraphon und Cello hört sich das schon ganz anders an als eben noch bei den forschen Argentiniern: sanft, freundlich, romantisch, fast wie bei Edvard Grieg oder Jean Sibelius. Man glaubt, Feen und Trolle über den Platz huschen zu sehen statt kantige Fußball-Profis. Oder Island-Ponys. Es wirkt bedenklich harmlos: unvorstellbar, dass die mal ein Tor schießen.

Freistoß für Messi. Der Schlagzeuger gibt mit der Trommel den Takt vor, erst langsam, dann schneller. Unerbittlich. Das kann nur in ein Tor münden. Die armen Isländer! Doch dann: drüber! Jauchzen und Ächzen, Jubeln und Hadern, Vibraphon und Keyboard, Cello und E-Gitarre, wild durcheinander.

Laut gegen leise

Zum Abstoß des isländischen Torwarts, das ist klar, gibt’s wieder harmlos Romantisches. Als die Argentinier sich den Ball zurückholen, kommt plötzlich ein Tango ins Spiel. Man hört sich so langsam ein in die Musik dieser Begegnung, als plötzlich … Tor! Tor! Tor! Eins zu null für Argentinien! Die E-Gitarre schwingt sich stolz zu einem Tusch auf, gleich erklingt ein geradezu hymnisches Motiv. Nein: nicht geradezu. Es ist sie ja tatsächlich, die Nationalhymne!

Das war abzusehen gegen diese nordisch verträumten Island-Trolle. Zu brav sind sie einfach, zu gefühlig mit ihrem Cello und Vibraphon. Gut für Gespräche am Kamin. Aber nicht für Schlachten auf dem Platz. Doch was ist das? Tor? Tor! Tor für Island! Und plötzlich klingt das eben noch so verträumte Cello erhaben, das Gefühlige souverän. Der ganze aggressive Tango-Zirkus des Gegners – mal so eben entzaubert!

Das Spiel ist jetzt ein Streitgespräch zweier Lebensgefühle. Laut gegen leise, wild gegen gesittet, hart gegen weich. Gibt es Einwurf, spielen Cello oder E-Gitarre den hohen Bogen vom Münzwurf: „Huuuiiiuuuh.“ Das passt auch hier. Bei Ecke rennt die jeweilige Pianistin im Team zum Flügel im hinteren Saalbereich. Dann schrammt sie mit einem Schlegel über seine Saiten – passend zur Ballflugbahn von der Eckfahne zum Kopf des Mittelstürmers: „Plingrrrrrrrrling!“ Und meckert ein Spieler beim Schiedsrichter, parodieren die Schlagzeuger das mit näselnden Quakgeräuschen: „Quäk, quäk, quäääk, quäckquäck.“ Nett ist das nicht.

In der Pause können die Zuhörer mal einen Blick auf die Notenblätter der Musiker erhaschen. Da heißt es unter anderem: „Einwurf: Wenn Ball nicht im Spiel ist tacet, pizz + gliss von Cello bei Island.“ Und: „Anstoß: Volle Kanone alle 10-15 sek., dann decresc.“ Volle Kanone – ja, das hat man gehört.

In der zweiten Halbzeit entscheidet der Schiedsrichter auf Elfmeter für Argentinien. Der Schlagzeuger gibt Messi mit wuchtigen Schlägen den Takt vor, die Isländer auf der linken Seite dagegen knien sich ergeben hin und beten. Verschossen! Schon springen sie links auf und greifen zu ihren Instrumenten, das Vibraphon tönt freudig mit allen Klangplatten, das Cello jubiliert, von der rechten Seite dagegen kommt lediglich fassungsloses Schweigen.

Das Spiel ist aus, die Zuhörer johlen – genauso wie in einer Fan-Kurve im Stadion. Es war zwar nur ein Unentschieden, aber dafür das klangmächtigste seit Menschengedenken. Ralf Kleinehanding wirkt glücklich – zu Recht nach diesem wunderbar schrägen Fußball-Konzert. Sind sie eigentlich Fans? „Wir Männer auf jeden Fall“, sagt er. Und die Frauen? „Sagen wir so: Es reicht von etwas interessiert bis unerfahren.“ Gemerkt hat man das nicht.