Basel So bunt wie ein Berg Bonbons

„Cooperations“ – die Fondation Beyeler in Riehen beschließt fulminant ihren Ausstellungsreigen zum 20-jährigen Bestehen

Zum Abschluss der Ausstellungstrilogie im Jubiläumsjahr gibt’s Bonbons für die Besucher; standesgemäß in Form eines Kunstwerks. Mit drei aufeinander folgenden Ausstellungen feiert die Fondation Beyeler in Riehen bei Basel in diesem Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen. Jede davon rückt oder rückte einen anderen Aspekt in den Fokus. So galt die erste Schau dem Museumsgründer und Sammler Ernst Beyeler. Auf der Grundlage von Fotos wurde die von ihm eingerichtete und im Oktober 1997 eröffnete erste Ausstellung der Fondation rekonstruiert. Die zweite Schau brachte im Sommer Neuerwerbungen der vergangenen Jahre in einen Dialog mit der Sammlung.

Die aktuelle dritte Ausstellung setzt jetzt unter der Überschrift „Cooperations“ sowohl bereits vorhandene als auch mögliche künftige Dauerleihgaben in Beziehung zur Sammlung. Ganz am Beginn des Parcours aber ist eine Gabe der besonderen Art – nämlich des Museums an die Besucher – aufgehäuft: Felix Gonzalez-Torres’ bunter kleiner Berg von Bonbons in einer Ecke nahe dem Entree der Schau. Die Leihgabe aus New York ist ein Bild des Überflusses und der Überfülle. Nicht jeder Besucher weiß, dass er sich tatsächlich bedienen und Gutsles mitnehmen darf. Der Berg mag deshalb nur langsam dahin schmelzen. So oder so wird er von Museumsseite immer wieder aufgefüllt.

Die Ausstellung will eine Vorstellung davon vermitteln, wie sich die Sammlung durch Schenkungen, Erwerbungen und weitere Dauerleihgaben möglicherweise erweitern lässt. Dazu lud die Fondation Künstler, die dem Haus verbunden sind, Sammler und Verwalter von Künstlernachlässen ein, Kunstwerke auf Zeit zur Verfügung zu stellen; was deren Wert nur steigern kann. Insofern verwundert es nicht, dass viele der Eingeladenen die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, ihre Schätze museal zu präsentieren. Neben dem Kunstgenuss trägt der Besucher so das Bewusstsein mit nach Hause, dass eine Museumssammlung ein lebendiges, stetem Wandel unterworfenes Ensemble ist.

Und wie der Bonbonhaufen vermittelt der sinnreich zusammengestellte Parcours von Meisterwerken eine Vorstellung von Fülle und Überfülle. Ausgestellt sind rund 170 Kunstwerke und kunsthistorische Objekte – in zwölf Sälen, wenn man das Foyer mitrechnet, dessen Längswand ein monumentales Gemälde von Sigmar Polke besetzt: „Paganini“ aus der Zürcher Daros Collection mit seinen „malerischen Wirbelstürmen“ – so Ulf Küster, der die Schau gemeinsam mit Samuel Keller, dem Chef der Fondation kuratiert hat. Und seiner dunklen Botschaft, ein wenig auch, was den Sinn angeht.

Ein fulminanter Auftakt, auf den – Überraschung! – eine Art barocke Wunderkammer folgt. Der Vorläufer des Museums ist hier mit zahlreichen Kuriositäten wie einem ausgestopften Schwan oder einem Narwalzahn bestückt, den man einst für das Horn eines Einhorns hielt; aber auch mit Kunst: einer Nagelfigur aus dem Kongo, einem Warholschen Siebdruck aus der Serie „Skull“ oder „Titi“, einer Stahlskulptur von Jeff Koons als Dauerleihgabe des Künstlers.

Der Folgesaal inszeniert den Salon der Moderne, wie ihn Gertrude Stein als Ort der Begegnung zwischen Künstlern, Sammlern und Kunstbegeisterten projekierte. Zwei Landschaften van Goghs, Naturansichten und Stillleben von Cézanne sowie Tänzerinnen und eine Badende in Pastell von Degas – dazu etliche Frauendarstellungen von Picasso neben Gemälden Légers und Braques oder der museumseigenen wandfüllenden Urwaldlandschaft mit Löwe und Antilope von Henri Rousseau: ein Feuerwerk von Spitzengemälden in Petersburger Hängung, Bild dicht an Bild und über Bildern, ein Arrangement der Fülle und des Überflusses auch dies.

Ein Saal ist dem Surrealismus gewidmet – mit Sammlungswerken von Max Ernst und Joan Miró, angereichert mit Leihgaben wie Ernsts „Hausengel“, einem politischen Schlüsselwerk des Surrealismus, oder einem Quintett von Magritte-Gemälden sowie einem monumentalen Ölbild von Balthus. Die Inszenierung der Bilder auf schwarzem Grund bei dramatischer Beleuchtung zitiert die antibürgerliche Präsentationsweise von Kunst durch die Surrealisten. Duchamp etwa ließ einen Schauraum seiner Werke mit Kohlesäcken auskleiden.

Ein Saal prunkt mit wandfüllenden Werken von Abstrakten Expressionisten wie Mark Rothko und Sam Francis; weitere Säle entfalten einen Dialog zwischen je zwei Künstlern – wie Lucio Fontana und dem von ihm bewunderten (und gesammelten!) Yves Klein. Louise Bourgeois und der Pop Art, Gerhard Richter sowie – den Parcours beschließend – Peter Doig gehören ganze Räume. Am Ende entlässt uns die Shau durch einen Perlenvorhang von Felix Gonazalez-Torres, dem freigiebigen Bonbon-Künstler.

Fondation Beyeler, Baselstr. 77, Riehen. Bis 1. Januar, tägl. 10–18 Uhr, Mittwoch bis 20 Uhr. Infos: www.fondationbeyeler.ch