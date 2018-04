Schwetzingen Sirenengesang ohne Verführungskraft

Bei den Schwetzinger Festspielen wurde José Maria Sánchez-Verdús Oper "Argo" uraufgeführt

Pollux, Herakles, Orpheus, Odysseus, Laokoon – ein 50-köpfiges All-Star-Team der Antike hatte Jason einst auf dem Schiff Argo versammelt, um das goldene Vlies in die griechische Heimat zu holen. Auch Butes aus Attika ist bei diesem Abenteuer dabei – in der Argonautensage wird er allerdings nur mit zwei Zeilen erwähnt. Der spanische Komponist José Maria Sánchez-Verdú stellt nun bei seiner neuen Oper „Argo“ (Libretto: Gerhard Falkner), die bei den Schwetzinger SWR Festspielen uraufgeführt wurde, diese Randfigur in den Mittelpunkt. Butes lässt sich im Gegensatz zu Orpheus und Odysseus vom Sirenengesang verführen. Er folgt seiner Leidenschaft, riskiert sein Leben und springt ins Meer.

Für sein „dramma in musica“ hat der spanische Komponist die gewaltige Geschichte auf wenige Szenen und Personen reduziert. Einige Bläser des SWR-Symphonieorchester unter Leitung des Komponisten sind bei dieser Koproduktion mit dem Staatstheater Mainz in den Logen des Rokokotheaters platziert. Das Freiburger SWR Experimentalstudio schickt elektronisch bearbeitete Klänge zu den im Raum verteilten Lautsprechern. Die vielen Glissandi in den Streichern, Bläsern und Stimmen sollen von der unruhigen Fahrt des Schiffes künden. Diese Imagination wird in der poetischen, aber zu statischen Inszenierung von Mirella Weingarten unterstützt. Eine Wasserfläche auf der Bühne symbolisiert das Mittelmeer (Ausstattung: Etienne Pluss). Pendelnde Scheinwerfer lassen an eine Schiffsfahrt mit hohem Seegang denken (Licht: Ulrich Schneider).

Zu Beginn ruft Jason (solide: Martin Busen) seine Helden an, die sich hinter der Schiffswand als schwarze Gestalten abzeichnen (Chor des Staatstheaters Mainz). Orpheus (betörend: der Countertenor Alin Deleanu) und Butes (kernig: Jonathan de la Paz Zaens) erscheinen auf einem Sprungbrett. Die drei von Sabrina Hölzer gebauten, wie übergroße Sirenen aussehenden Bühnenhörner werden vom Schnürboden herabgelassen. Aus den Schalltrichtern erklingt der elektronisch gefilterte Frauenchor. Auf Dauer ermüden die ewigen Glissandi; die häufige Kombination von extrem hohen und sehr tiefen Frequenzen verliert an Reiz. Der meist vom Blech getragene Sirenengesang betört nicht. Man fragt sich, warum Odysseus (sonor: Brett Carter) nur gefesselt diesen spröden Klängen widerstehen kann. Auch Butes stürzt sich nicht kopflos ins Meer, sondern bewegt sich in Schwetzingen in Zeitlupe ins knöcheltiefe Wasser, wo er von Aphrodite (mit kristallinem Sopran: Maren Schwier) empfangen wird. Dieser Spannungshöhepunkt wird auch szenisch verschenkt, da die entfesselten Leidenschaften in der Stilisierung verloren gehen. Bei diesem „Dramma in musica“ fehlt das Drama.

Schwetzinger SWR Festspiele, noch bis 26. Mai 2018. Folgevorstellungen am Staatstheater Mainz: 20., 26. Mai; 2. Juni