Film Rückkehr in den Dschungel

Der Fantasy-Film "Junamnji" hat ein Update bekommen. Das mit Spezialeffekten angereicherte Remake ist besser als erwartet

In den späten 90er Jahren sah das noch anders aus – da hätte vielleicht der eine oder andere Teenager noch einmal neugierig aufgeschaut. Heutzutage aber kann ein staubiges Brettspiel die meisten Jugendlichen wohl kaum dazu bewegen, den Blick auch nur blinzelkurz vom Smartphone wegzubewegen. Die Neuverfilmung von „Jumanji“, dem Dschungel-Effektspektakel mit Robin Williams von 1995, bekommt daher auch das nötige Update: Das Brettspiel, das seine jungen Protagonisten damals in die abenteuerliche Dschungelwelt katapultierte, verwandelt sich gleich zu Anfang in ein geheimnisvolles Konsolen-Videogame. Das ist zwar auch ziemlich retro, aber offenbar noch interessant genug, dass die vier Schüler, die zusammen nachsitzen müssen, zu den Controllern greifen. Und zack! Plötzlich werden sie alle nacheinander in das Spiel teleportiert. Dort, im unberechenbaren Regenwald, stecken sie allerdings in den Körpern ihrer Spielfiguren und müssen in Auseinandersetzung mit einem bösen Gegenspieler einem besonderen Diamanten nachjagen, um dem „Jumanji“-Reich letztlich wieder entkommen zu können.

Die Teens sind ganz klar umrissene Highschool-Figurentypen: der ängstliche Nerd, die bräsige Instagramerin, der lernfaule Footballheld und das Mauerblümchen. Die Körper hingegen, in denen sie in „Jumanji“ landen, gehören nicht nur einigen gut aufgelegten Hollywoodstars wie Dwayne „The Rock“ Johnson, Jack Black und Kevin Hart. Sie könnten natürlich nicht weiter von ihren Persönlichkeiten entfernt sein. Der Nerd steckt schließlich im muskelbergigen Abenteurer („The Rock“) und die oberflächliche Social-Media-Tussi im Körper des älteren, dicken Professors (Black).

Sicher, die Möglichkeiten zur Körpertausch-Komik, die sich daraus ergeben, schöpft der Film etwas zu ausführlich aus. Dennoch funktioniert sie oft genug. Zumindest ein Grinsen kann man sich kaum verkneifen, wenn der Muskelberg The Rock mit seinen begrenzten Schauspielmöglichkeiten so tut, als würde ein nerdiger Teen in ihm stecken, der die Augen weit aufreißt und seinen neuen, massiven Bizeps bestaunt.

Wie das „Jumanji“-Original wird auch der neue Film angereichert mit Spezialeffekten. Damals stand das Abenteuer noch ganz klar im Zeichen der neuen, spektakulären Digitaltechnik. Nun, in Zeiten der Digitaleffektübersättigung, sorgen die angenehm dosierten Tricks mit ordentlich animierten Dschungeltieren zumindest für ein paar Spannungsmomente in den Actionszenen. Ingesamt ist das amüsant und damit sogar mehr, als man von dieser Rückkehr in den Dschungel erwartet hätte.

ABSPANN

Land: USA

Regie: Jake Kasdan

Darsteller: Dwayne „The Rock“ Johnson, Jack Black, Kevin Hart

Länge: 119 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Fazit: Nicht originelle, aber unterhaltsame Fortsetzung des Dschungelabenteuers von 1995.

