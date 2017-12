Konstanz Realität schlägt Träume

Gastbeitrag: Tobias Engelsing, Direktor der Städtischen Museen Konstanz, antwortet auf die Kritik von Axel Lapp

Axel Lapp wirft mit Steinen auf die angeblich kunst-ignoranten und antriebslosen Konstanzer Kulturmanager. Aber er sitzt im Glashaus: In einem Interview von „allgäu-online“ antwortete Lapp 2015 auf die Frage, ob seine Ausstellungen in Memmingen ausreichend Besucher anzögen: „Die Besucherzahlen sind insgesamt ordentlich, aber nicht überragend. Sie haben sich auf 5000 bis 6000 pro Jahr eingependelt (…). Es kommt vor allem das so genannte Bildungsbürgertum, andere Zielgruppen erreichen wir nur schwer. Die müssen wir uns nach und nach erarbeiten.“

Damit sollte Herr Lapp engagiert fortfahren! Als Ratgeber, wie Konstanz zu zusätzlichen Ausstellungsflächen für Kulturamt, Museen, den Kunstverein und für die zeitgenössische Kunst kommen kann, benötigen wir ihn und seine an Falschbehauptungen reiche Polemik jedenfalls nicht. Die Städtischen Museen, denen Herr Lapp das Interesse an Kunst sogar abspricht, ziehen mit vier Kunst-Ausstellungen in der Wessenberg-Galerie, einer Sonderausstellung und Dauerausstellungen im Rosgartenmuseum, mit Hus-Haus und Bodensee-Naturmuseum jährlich rund 75 000 bis 80 000 Besucher an. Gerade bauen wir ein zentrales Kunstdepot, um unsere stetig wachsenden Kunstsammlungen besser unterzubringen. Unser Gemeinderat wäre mit jährlich 6000 Besuchern jedenfalls nicht zufrieden.

Lapps Forderung, Konstanz benötigte eine „spektakuläre Kunsthalle“ nur für die zeitgenössische Kunst, klingt knackig, bleibt aber den Nachweis sowohl der finanziellen Realisierbarkeit als auch des tatsächlichen Bedarfs schuldig. Er begnügt sich damit, Personen die Schuld an der fehlenden Halle zu geben. Die Wirklichkeit ist komplizierter. So darf man die finanziellen Realitäten einer 82 000 Einwohner zählenden, industriearmen und deshalb einnahmeschwachen Stadt nicht übersehen: Konstanz leistet sich dennoch ein Theater, ein philharmonisches Orchester, vier Museen, eine Musikschule, eine große Stadtbücherei, ein Kulturamt mit eigenem Programm, eine Volkshochschule und zahlreiche Einrichtungen des Sports und der Daseinsvorsorge. Schulen und eine Klinik sind zu sanieren, Flüchtlinge unterzubringen, Pflegeplätze zu bauen. Spielraum für ein ehrgeiziges Kunsthaus ist derzeit leider ebenso wenig vorhanden wie für den Bau einer Konzerthalle. Der noch defizitäre Betrieb des Bodensee-Forums kommt erschwerend hinzu.

Zudem stellt sich die strategische Frage nach dem Bedarf für ein reines Haus der zeitgenössischen Kunst: Friedrichshafen, Bregenz, St. Gallen, Winterthur, Ittingen und Singen haben sich mit zeitgenössischer Kunst herausragend positioniert. Stünden dem Aufwand für Bau und Betrieb einer Konstanzer Kunsthalle für zeitgenössische Kunst ausreichend Besucherzahlen und Einnahmen entgegen? Das Beispiel Memmingen zeigt erschütternd deutlich, wie schwierig es ist, die Provinz für zeitgenössische Kunst zu begeistern.

Der Konstanzer Kulturbürgermeister und die Kulturinstitutionen verfolgen deshalb eine andere Strategie: Sie wollen den Bedarf mehrerer Institutionen an größeren, konservatorisch geeigneten Ausstellungsflächen „unter einem Dach“ vereinigen. Der große Durchbruch ist noch nicht gelungen, immerhin aber anerkennt der Gemeinderat die Notwendigkeit, für die Museen, das Kulturamt und den Kunstverein neue Flächen zu gewinnen. Ein erster Schritt: Derzeit erhält der noch nicht ausreichend erschlossene, im Kulturquartier am Münster gelegene bisherige „Bildungsturm“ einen Lift, er wird künftig vom Kulturamt als städtische Galerie für Angewandte Kunst (Design, Grafik, Fotografie) betrieben.

Das alles ist natürlich nicht die „spektakuläre Lösung“, nach der der weltläufige Musenmanager aus Memmingen ruft. Nun schlägt Lapp vor, die durch den Auszug der Sparkasse Bodensee frei werdende ehemalige Reichspost an der Marktstäte zur Kunsthalle auszubauen. Der einzige Haken daran: Der Komplex gehört gar nicht der Stadt, seine Flächen sind längst und zu hohen Marktpreisen weitervermietet, um der wirtschaftlich bedrängten Sparkasse Einnahmen zu sichern.

Während Herr Lapp träumt, prüft die Konstanzer Stadtverwaltung derzeit neue Erweiterungsoptionen. Ob wir damit Erfolg haben, liegt nicht an der behaupteten Ignoranz der Akteure. Es liegt unter anderem an Konstanzer Immobilienpreisen, an knappen Raumressourcen, am belasteten Haushalt und an Leuten wie Herrn Lapp, die durch ihr „Konstanz-Bashing“ und ihre traumtänzerischen Forderungen die Öffentlichkeit letztlich gegen solche – sinnvollen – Erweiterungen der kommunalen Kulturarbeit aufbringen.

Axel Lapp, Leiter der MEWO Kunsthalle Memmingen, hatte in unserer vergangenen Ausgabe die Bedingungen für zeitgenössische Kunst in Konstanz kritisiert. Den Gastbeitrag von Herrn Lapp finden Sie hier zum Nachlesen.

Zur Person

Tobias Engelsing, 57, promovierter Historiker, hat Geschichte, Jura und Politik studiert. 14 Jahre lang war er Lokalchef des SÜDKURIER in Konstanz. Er hat zahlreiche Bücher zu Themen des 19. und 20. Jahrhunderts publiziert, macht Ausstellungen zu historischen und kunsthistorischen Themen und für deutsche und Schweizer Zeitungen. Seit 2007 leitet er als Direktor die Städtischen Museen Konstanz, die jährlich rund 80 000 Besucher zählen. (sk)