vor 2 Stunden Wolfgang Bager Exklusiv Kultur Polizei-Einsatz mit Szenen-Applaus: Die Besetzung der Berliner Volksbühne ist beendet

Nach knapp einer Woche hat Chris Dercon, umstrittener Intendant der Berliner Volksbühne, das von Aktivisten besetzte Theater am Rosa-Luxemburg-Platz von der Polizei räumen lassen. So weit, so gut - doch die Probleme sind damit nicht verschwunden, weiß SÜDKURIER-Mitarbeiter Wolfgang Bager.