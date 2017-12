Pop Plötzlich beginnt es zu glitzern

Silbermond könnten noch viel mutiger sein. Das Potenzial dazu hätten sie.

Vielleicht liegt es an der Weite des Dresdner Elbufers. Mit einem Mal scheinen die musikalischen Einzelteile von Silbermond heller zu glänzen. Der Bass klingt präsenter, das Schlagzeug lauter als man es sonst kennt. So manches Gitarrensolo könnte man sich gar auf einem Scorpions-Album vorstellen. Ja, vor heimischen Publikum geben sich die Sachsen plötzlich mutig. Weniger mutig sind hingegen die Ansagen von Mondfrau Stefanie Kloß. "Einen großen Applaus" fordert sie von ihren "Lieben", die sie zwischenzeitlich verliert ("Wo seid ihr?") und wiederfindet ("Ihr seid der Knaller!").

Auch Textzeilen wie "alle Türen waren verschlossen, stand mit dem Rücken zur Wand, jetzt stehen sie sperrangelweit offen, ich hab die Schlüssel in der Hand" verstecken sich leider hinter einer – Achtung – Mauer aus Metaphern. Schade. Denn Silbermond haben melodisches Gespür. Wenige Töne reichen der Band, um Emotionen zu transportieren. Und: Wenn Kloß persönlich wird, berührt sie auch. Etwa, wenn sie von ihrer Kindheit erzählt ("B96") oder ihrem widerlich glücklichen Ex ("Das leichteste der Welt"). So viel Mut bitte immer. (das)