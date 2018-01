Allensbach Play Bach war gestern

Jazzbassist Dieter Ilg zeigte zum Auftakt der Allensbacher Jubiläumsreihe „20 Jahre Jazz am See“, wie kreativ der Umgang mit einem klassischen Meister sein kann

Dass sich eine Umgebung stimulierend auf den künstlerischen Schaffens­prozess auswirken kann, ist nicht neu. Dass sie gleich eine ganze CD-Produktion beeinflusst, vielleicht schon. Jazz-Bassist Dieter Ilg jedenfalls hat sich in den vielen Jahren beim Allensbacher „Jazz am See“ und im kooperierenden Schloss Freudental so wohl gefühlt, dass die meisten der Titel der neuen Scheibe seines Trios hier entstanden sind.

Kein Wunder, dass Kulturamtschefin Sabine Schürnbrand zum Auftakt des Jubiläumsjahres ins barocke Schloss geladen hatte. Und nur logisch, dass Konzert wie CD den Titel „B-A-C-H“ tragen. Immerhin birgt auch der Stadtname Allensbach den Namen des Großmeisters aus dem Barock, und folgerichtig muss auch die Präsentation mit Adaptionen von Bach-Werken im stilgerechten Umfeld erfolgen. Nach Verdi, Wagner und Beethoven, mit denen Dieter Ilg bereits dreimal den Echo-Jazz-Preis abgesahnt hat, nun also Bach.

Dabei ist es keineswegs neu, Bach für den Jazz zu entdecken. Schon in den 1960er-Jahren war Jacques Loussier mit seinem „Play Bach“ der Vorreiter. Aber wie viel hat sich seitdem getan! Ilg und seine hervorragenden Mitspieler Rainer Böhm am Piano und Patrice Héral am Schlagzeug peppen die Präludien, Sarabanden, Air, Aria oder Siciliano nicht einfach swingend auf: Sie entwickeln aus den schönen und meisterhaft konstruierten barocken Themen etwas ganz Neues. Intimer Kammerjazz ist das, herrlich unaufgeregt in den Originalpassagen, aber mit einer Menge kreativer Ausflüge in die freie Improvisation, wo jeder zeigen kann, dass er ein absoluter Meister seines Fachs ist.

Ilg wählt als Auftakt ein Stück aus dem Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann: „Es war das erste Stück, das ich selbst auf dem Klavier gespielt habe. Wie weit ich mit dem Klavierspiel kam, verrate ich lieber nicht“, gesteht der begnadete Bassist schmunzelnd. Wie ein roter Faden ziehen sich Stücke aus den Goldberg-Variationen durchs Programm: Mal dicht am Original, wie „Goldberg A“, die berühmte Aria, das Thema der Variationen im ruhigen Dreiviertelrhythmus und mit dem typisch schreitenden Bass-Fundament in der Art der Passacaglia. Mal ganz frei interpretierte Stücke wie etwa „Goldberg C“, wenn das Piano die chromatischen Reihen auflöst, es sich in rasende Skalen entwickelt, untermalt mit leisem Gesang – ganz im Glenn Gould-Stil. Das ist funkensprühender, entfesselter Bach.

Oder „Goldberg X“, das wegen seiner Länge nicht auf die CD passte: Ein Feuerwerk an Patterns, Skalen und Rhythmen entwickelt sich über der ruhigen Bass-Linie, Einzeltöniges streitet mit in kleinste Notenwerte aufgelösten Skalen. Drummer Patrice Héral darf in „924“ (das ist BWV 924, ebenfalls aus dem Klavierbüchlein für Wilhelm Friedemann) in einem langen Intro-Solo (leider nicht auf der CD) seine Klasse ausspielen. Melodisches lockt er auf der kleinen Trommel hervor, mit Fingernägeln kratzt und schabt er und schafft Klänge wie leises Blätterrauschen, steigert zum stürmischen Höllenlärm, von archaischem Gesang begleitet. Ganz sanft steigen Piano und Bass wieder ein und beruhigen bis zum schönen Bach­schen Ausgangsthema.

Nur etwa 90 Personen fasst der im reichen, barocken Dekor geschmückte Saal im Schloss Freudental, die aber sind restlos begeistert und fordern eine Zugabe. „Ich kündige sie mal nicht an“, meint Dieter Ilg, denn die berühmte „Air“ kennt natürlich jeder.

Jazz am See

140 unvergessliche Klangerlebnisse listet das zum Jubiläum von „Jazz am See“ erschienene Booklet auf und seit der legendäre Saxofonist Charlie Mariano Ideengeber für die Reihe war, treffen sich die Großen der Szene in der kleinen Gemeinde in der Gnadenkirche oder im Schloss Freudental. „Eine Konzertreihe wie diese würde selbst einer Großstadt gut anstehen. Für eine Kleinstadt ist sie außerirdisch erfolgreich und bringt Allensbach ins Bewusstsein selbst der interkontinentalen Welt“, schreibt Dieter Ilg, der seit 18 Jahren dabei ist. (vep)

20 Jahre Jazz am See – das Jubiläumsprogamm 2018

