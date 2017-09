Konstanz Planschen mit Lackaffen: Schillers "Räuber" in St. Gallen

Schauspieldirektor Jonas Knecht inszeniert den Klassiker an den drängenden Themen unserer Zeit vorbei

Man stelle sich vor: die Brüder Franz und Karl, Erbschleicher und Räuberhauptmann, in affig knalligen Kostümen. Jacketts zu kurzen Hosen, Kniestrümpfe zu Lackschuhen, der eine in Pink, der andere grellgrün. Will man sich von solchen Clowns wirklich „Die Räuber“ erzählen lassen?

Sagen wir so: In unpolitischen Zeiten mag das funktionieren. Schillers Drama als Abenteuerspielplatz einer infantilen Wohlstandsjugend. Gegenwärtig aber schwingen im Subtext dieses Klassikers andere Töne mit: Angst und Terror, Hass und Gewalt. Da fällt es dann doch schwer, sich auf Figuren in solcher Maskerade einzulassen. Zumal wenn sie, wie der pinke Franz, mit Steinchen und Kreide bewaffnet Straßen-Hüpfspiele spielen.

Es ist eine gewagte Setzung, die Regisseur und Schauspieldirektor Jonas Knecht für seine Inszenierung am Theater St. Gallen vornimmt. Und die Sache wird nicht dadurch besser, dass in den so wichtigen Eingangsmonolog des von Neid und Missgunst zerfressenen Franz (Tobias Graupner) eine Dame in Weiß (Jessica Cuna) Versatzstücke aus Schillers Vorrede hineinquatscht. Als sich schließlich auch noch der alte Moor (Bruno Riedl) im lila Bademantel mehr gelangweilt denn erschüttert die vermeintlichen Gräueltaten seines Lieblingssohnes anhört, ist die Vorfreude auf einen bewegenden, ernsthaften Abend endgültig dahin. „Kaaarl! Oh Kahaarl!“, singt er selig von seinem Schloss herab, das mehr wie der Kontrollturm eines Flughafens aussieht (Bühne: Markus Karner). Und als ihm Franz diesen vergötterten Sohn madig zu machen versucht, sorgt er sich nicht um dessen Tugend, sondern allein um seinen guten Ruf.

Auf den Egoismus scheint diese Inszenierung aus zu sein, wenn sie auch den knallgrünen Karl (Dimitri Stapfer) nicht aus Verzweiflung oder Gerechtigkeitssinn zum Räuber werden lässt, sondern aus purer Lust am Bewundertwerden. „Schwört mir Treue und Gehorsam bis in den Tod!“, ruft er seinen in gleichfalls hässlich bunte Kostüme gewandeten Kumpanen zu. Wenn schon der Vater von Treue nichts mehr wissen mag, sollen sie eben andere liefern.

Diese Charakterzüge und Handlungsmechanismen sind nicht falsch beobachtet. Im Gegenteil: Sie erscheinen zu altbekannt, zu umfangreich ausgeleuchtet in der langen Rezeptionsgeschichte dieses Stücks.

In der Wahl seiner Mittel oszilliert dieser Abend zwischen Plakativität einerseits und Unschärfe andererseits. Wenn sich schon die Lästigkeit der Zusendungen von Karls Briefen in massenhaft auf den Boden verstreuten Din-A-4-Bögen äußert und die Künstlichkeit des Waldmotivs in unzähligen Topfpflanzen, dann fehlt an gängigen Bühnenmoden nur noch die Doppelbesetzung irgendeiner Figur. Warum dafür aber ausgerechnet Karls geliebte Amalia herhalten muss (gespielt von Diana Dengler und Anna Blumer), wird ebenso wenig greifbar wie der Grund für die körperlichen Verrenkungen des Pastors Moser (Marcus Schäfer).

Dass sich der Konflikt zwischen den beiden als Lackaffen verkleideten Brüdern zwischen Topfpflanzen und einem aus Planschbecken zusammengebastelten Brunnen zuspitzt, sorgt nicht gerade für dramatische Empfindungen. Kaum zufällig kommt einem bei diesem Anblick die Vokabel Kasperletheater in den Sinn, zumal das Unheil verkündende Trommelwummern einer zweiköpfigen Band (Andi Peter und Martin Flüge) dem puppenhaft angelegten Spiel zu ungewollt anmutender Komik verhilft.

Was ist angesichts solcher Voraussetzungen von den darstellerischen Leistungen zu halten? Tobias Graupner muss man in seinem knallpinken Anzug bedauern. Dass es ihm gleichwohl gelingt, Franz ein glaubhaftes Leiden an der eigenen Selbstsucht und ihren Folgen einzuschreiben, ist umso beachtlicher. Dimitri Stapfers Karl könnte man sich wahrlich zerrissener, tragischer vorstellen – die Umstände erklären manches. Bruno Riedl überzeugt schließlich in der Rolle des rein monetär berechnenden wie empfindenden Geschäftsmanns Graf von Moor.

Wie zu Beginn, so gibt es auch zum Schluss dieses Abends fremdes Textmaterial, diesmal aus Schillers medizinischer Dissertation. „Wir legen jetzt manches Buch weg, das wir nicht verstehen“, heißt es da: „Aber vielleicht verstehen wir es in einigen Jahren besser.“ Ob damit etwa die Inszenierung selbst gemeint ist? In diesem Fall möchte man mit Goethe antworten: „Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.“

Kommende Vorstellungen: am 2., 5., 15., 20., 22., 26. und 30. Oktober. Weitere Informationen unter: www.theatersg.ch