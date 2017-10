Konstanz Pianist Martin Stadtfeld: In Chopin steckt viel Bach

Der Klaviervirtuose spricht vor seinem Auftritt in Konstanz über seinen Weg von Bach bis Chopin

Herr Stadtfeld, Seit Sie das Album mit Bachs Goldberg-Variationen herausgebracht haben, sind Sie immer wieder mit Glen Gould verglichen worden. Wie nahe fühlen Sie sich ihm?

Nicht mehr besonders nahe. Natürlich war ich in meiner Jugend von seinem Bach-Spiel beeindruckt, aber mehr wegen der Klarheit und Transparenz, weniger wegen des Gefühlsausdrucks. Die Ästhetik seiner Interpretation ist mir inzwischen sogar relativ fremd.

Nervt Sie der Vergleich dann?

Der Vergleich hat inzwischen ja einigermaßen nachgelassen. Ich denke, dass ich auch in der öffentlichen Wahrnehmung mein eigenes Profil entwickelt habe.

Sie setzen sich mit Bach, aber auch mit Mozart auseinander. Ist die historisch informierte Aufführungspraxis Ihr Ding? Liegt Ihnen etwas daran, Bachs oder Mozarts Musik so zu spielen, wie Sie auch damals erklungen sein könnte?

Meine erste Mozart-Aufnahme habe ich mit Bruno Weil und dem NDR Symphonieorchester gemacht. Da habe ich viel von Bruno Weil gelernt, der Mozart auf historischen Instrumenten spielen lässt. Zum Beispiel ist es für mich inzwischen fast schon ein Unding, Mozart mit Ventilhorn zu spielen. Ich habe auch mal Horn in meiner Jugend gespielt, daher fand ich das besonders interessant. Ventillose Naturhörner müssen bestimmte Töne durch Stopfen herstellen. Dadurch entsteht eine ganz andere Klangfarbe und Dramatik. Mozart lässt manchmal harmoniefremde Töne vom Horn mitspielen. Wenn man dann einfach nur ein Ventil drückt und der Ton klingt genau wie sein Natur-Nachbarton, dann hat man diesen Effekt verschenkt.

Was bedeutet das jetzt für Ihr eigenes Klavierspiel?

In meinem Innern bin ich immer vom Klang eines Hammerflügels beeinflusst. Im Konzert übertrage ich den Klang des Hammerflügels auf ein modernes Instrument. Dadurch stellt sich für die Säle eine ideale Mischung her. Auch bei Bach treffe ich jedes Mal die innere Entscheidung, auf welchem Instrument ich das jetzt spiele, auch wenn ich es de facto auf dem Flügel spiele. Aber ich überlege mir, spiele ich jetzt Cembalo, Clavichord oder Orgel.

Bei den Konzerten mit der Südwestdeutschen Philharmonie spielen Sie Chopins 1. Klavierkonzert. Haben Sie aus Ihrer Arbeit an Bach auch Schlüsse gezogen für die Arbeit an Chopin?

Absolut. Das ist für mich eine ganz stringente Linie, Chopin aus der Beeinflussung Bachs, Mozarts und übrigens auch Johann Nepomuk Hummels zu sehen. Diese Linien sind für mich sehr wichtig. Und wenn man sich die Strukturen betrachtet, die Chopin schreibt, sind das eigentlich komplexe Bachsche Strukturen, die bei ihm nur schneller ablaufen und eine größere Amplitude über die ganze Tastatur haben. Aber im Grunde sind sie sehr barock gedacht. Und was man außerdem sehen kann, ist, dass bei Chopin unter allem Schnellen und Schwirrenden immer auch ein Choral liegt.

Auf Ihrer aktuellen CD befassen Sie sich mit Chopins Etüden op. 10 und op. 25. Und diese verbinden Sie mit eigenen Improvisationen. Warum tun Sie das?

Um zwischendurch mal ein bisschen Luft zu holen. Das ist auch für das Publikum wohltuend, weil die Etüden in großer Schnelligkeit aufeinander folgen. Das ist dann fast zu viel Information. Die Improvisationen liegen dann als Inseln der Reflexion dazwischen. Sie haben meist überleitenden und vorbereitenden Charakter. Es war mir auch wichtig, mit einer Art Choral zu beginnen, damit man die anschließende erste Etüde anders hört. Nämlich nicht als virtuoses Werk, sondern eben als Choral.

Fallen die Improvisationen bei jeder Aufführung wieder anders aus?

Nein, ich habe sie so genannt, weil sie am Klavier improvisierend entstanden sind. Die letzten Änderungen habe ich während der Aufnahme gemacht. Aber jetzt sind sie im Prinzip fix.

Pflegen Sie auch sonst die Praxis der Improvisation, beispielsweise mit eigenen Kadenzen in den Klavierkonzerten?

Ja, dafür bin ich bei den Orchestern ja fast schon ein bisschen berüchtigt, weil ich gerne mit eigenen Kadenzen ankomme. Chopin gibt einem in seinem Klavierkonzert aber leider keine Möglichkeit dazu.

Wie lange üben Sie an einem solchen Werk, das Sie neu in Ihr Repertoire aufnehmen wollen, bis Sie es dann für aufführungsreif halten?

Das ist ein Prozess, der sich über einige Monate hinzieht. Man ist dann zwar nicht ausschließlich mit diesem Stück beschäftigt, aber es arbeitet im Unterbewusstsein weiter. Einige Monate sollte man sich schon Zeit nehmen, bis man die Gelassenheit hat, es aufzuführen.

Ist das Chopin-Klavierkonzert neu in Ihrem Repertoire?

Nicht ganz, ich habe es schon einige Male gespielt in den letzten Jahren. Aber von der öffentlichen Wahrnehmung ist es noch immer relativ neu, wenn ich Chopin spiele.

Sie machen immer wieder auch Schulbesuche, um mit Schülern über Ihre Arbeit zu sprechen. Warum tun Sie das?

Das erste Mal stand ich vor Schülern, als ich vor rund zehn Jahren im Konzerthaus Dortmund in der Reihe „Junge Wilde“ aufgetreten bin. Das war verknüpft mit einem Schulbesuch in einem so genannten Problemviertel. Ich war erstaunt, was für eine starke Verbindung dabei entstand. Daher habe ich das immer wieder gemacht. Es hat mir viele wunderbare Erlebnisse beschert, von denen ich gelernt habe.

Welche Erlebnisse?

Zunächst ist da die Frage, wie wirkt eine solche Musik, mit der ich mich schon mein ganzes Leben beschäftige, auf junge Menschen, die noch nie Kontakt damit hatten? Es ist ja keineswegs ausgemacht, dass klassische Musik tatsächlich eine so starke Wirkung hat, wie von uns häufig unterstellt wird. Wenn ich den Schülern dann aber zum Beispiel von Bach erzählt habe, von den Höhen und Tiefen und auch von sehr traurigen Momenten seines Lebens, und dann eine Musik von Bach gespielt habe, konnte ich wirklich spüren, dass diese Musik eine authentische Wirkung auf das Gefühlsleben von Jugendlichen hat. Wenn sie dann nach der Stunde zu mir gekommen sind und etwas von ihrem Leben erzählt haben, dann hat diese Begegnung plötzlich eine große Wahrhaftigkeit. Die Musik erhält dann wieder ihre Funktion, die sie haben soll, nämlich aus dem Leben zu sprechen.

Stellen die Schüler während der Stunde auch Fragen und wenn ja, was wollen sie dann wissen?

Man merkt, dass Kinder und Jugendliche heute schon sehr früh von dem Denken geprägt sind, wie erfolgreich man mit etwas ist. Das ist natürlich schade.

Wie schätzen sie die Musikförderung an deutschen Schulen ein?

Es ist ja bekannt, dass Musik ein Fach ist, das eher mal ausfallen kann, weil es nicht das sofort nutzbare Fach ist wie andere – auch das ist ein trauriger Gedanke. Ich finde es kein gutes Zeichen, wenn der Bildung kein hoher Stellenwert mehr beigemessen wird, sondern sie nur als eine Nutzware gesehen wird.

Zur Person

Martin Stadtfeld wurde 1980 in Koblenz geboren. In den letzten 10 Jahren machte er sich als einer der führenden Klavier-Interpreten der Musik Johann Sebastian Bachs und der deutschen Romantik einen Namen. Im Jahr 2002 gewann er den ersten Preis beim Bach-Wettbewerb in Leipzig. Eine daraufhin bei Sony Classical erschienene Einspielung der „Goldberg-Variationen“ von Bach gelangte auf Platz eins der deutschen Klassikcharts und wurde mit dem Echo Klassik ausgezeichnet.