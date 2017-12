Konstanz Philharmonie trifft auf a capella Band

Das Vokalensemble Viva Voce tut sich mit der Südwestdeutschen Philharmonie für ein Weihnachtskonzert zusammen

Normalerweise ist das fränkische Vokalensemble Viva Voce ohne Instrumentalbegleitung unterwegs. Und normalerweise gibt die Südwestdeutsche Philharmonie Konzerte ohne Sänger. Jetzt aber tun sich beide Seiten zusammen zu einem Weihnachtskonzert, das am Sonntag, 17. Dezember, 18 Uhr, in der Konstanzer Schänzlehalle stattfindet. Titel: „Symphonic Christmas. Wir schenken uns nix“. Die Südwestdeutsche Philharmonie startet damit eine Reihe mit Crossover-Konzerten, die unter dem Motto „Unlimited“ ein breites Publikum ansprechen. Daher auch der Veranstaltungsort: Die Schänzlehalle bietet reichlich Platz und wird daher zum Konzertraum umfunktioniert.

Eigentlich ist a-cappella-Musik mit Orchesterbegleitung ein Widerspruch in sich. Sowieso sind die fünf Sänger von Viva Voce, die größtenteils im Windsbacher Knabenchor ihr Hand- bzw. Mundwerk gelernt haben und sich in der Tradition der „Prinzen“ oder der „Wise Guys“ bewegen, ihre eigene Band. Vox-Pop nennen die Stimmkünstler ihren Stil – und die Musik ist bis hin zu Bass und Schlagzeug zu hundert Prozent mundgemacht.

Warum dann das Orchester? Weil es dann noch schöner, noch beeindruckender wird: „Hier wird gedoppelt, ohne dass es Überschneidungen gibt“, sagt Heiko Benjes, Bass von Viva Voce. „Und genau darin liegt der Reiz für alle Seiten, uns Sänger, die Instrumental-Kollegen und natürlich das Publikum!“

Und was bekommt das Publikum nun zu hören? „Wir haben ein paar eigene Viva-Voce-Klassiker wie den Song ‚Wir schenken uns nix’, die hier in neuem Gewand in Orchesterbegleitung aufwarten. Und dann werden traditionelle Lieder wie ‚Maria durch ein Dornwald ging’ erklingen, aber durchaus etwas anders, als man sie bisher kannte“, verrät Heiko Benjes. Beide Partner werden auch „ihre eigenen Spots an dem Abend haben“. Der Schwerpunkt liege aber auf den gemeinsamen Stücken. Die Arrangements stammen teilweise aus der Feder von Tim Jäkel, mit dem Viva Voce eng zusammenarbeitet, und teilweise von dem baskischen Dirigenten Enrique Ugarte, der den Abend leitet. Karten: www.phiharmonie-konstanz.de

fünf Mal zwei Karten für das Konzert mit Viva Voce und der Philharmonie am Sonntag. Rufen Sie bis Freitag, 15. Dezember, 12 Uhr, an unter der Telefonnummer 01379/ 370 500 36 (0,50 € pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise abweichend). Nennen Sie das Stichwort „Wir schenken uns nix“ und geben Sie Ihren Namen, die Adresse, Telefonnummer und, falls vorhanden, Ihre e-Mail-Adresse an. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt.