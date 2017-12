Comic Phantastische Buchwesen

Endlich! Der Zamonien-Roman „Die Stadt der träumenden Bücher“ als Comic

Erst mussten die Zamonien-Freunde jahrelang auf ein neues Werk von Walter Moers warten, nun gibt es gleich zwei: Kurz nach „Prinzessin Insomnia“ erscheint „Die Stadt der träumenden Bücher“ als Comic. Der Band ist zwar in enger Zusammenarbeit mit Moers entstanden, aber die Zeichnungen stammen von Florian Biege. Bieges Bilder orientieren sich zwar an Moers eigenen Illustrationen in den Romanen, wirken jedoch deutlich kantenloser und gefälliger; wie ein Animationsfilm aus dem Computer im Vergleich zu klassischem handgemalten Zeichentrick. Die Handlung hingegen hat nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Der Comic erscheint als Zweiteiler (nach "Buchhaim" erscheint "Die Katakomben" im Januar), aber natürlich musste Moers seinen Roman, eins der besten Zamonien-Bücher, deutlich kürzen. Die Geschichte erzählt die Heldenreise des jungen Lindwurms Hildegunst von Mythenmetz: In den endlosen Katakomben des Ortes Buchhaim trifft der spätere Dichterfürst auf der Suche nach dem legendären Schattenkönig auf allerlei ebenso phantastische wie gefährliche Buchwesen. (tpg)