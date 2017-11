Kultur Peter Schütz zeigt seine Bilder im Namen der Linie

Das Werk von Peter Schütz ist weder nur Malerei noch nur Zeichnung, sondern beides. Seine Kunst ist derzeit im Schlosskeller Tiengen und in der Villa Berberich in Bad Säckingen zu sehen.

„Linien können unberechenbar sein“, sagt Peter Schütz. „Das Beste ist, nicht zu wissen, wohin die Linie führt, wo sie endet, ob sie endet oder ob sie einfach nur ausläuft und anderswo wieder anfängt.“ Das bringt die neuen Linienbilder des Görwihler Malers auf den Punkt. Diese entstehen spontan, ohne Plan, ohne Vorzeichnung, aber es steckt immer Konzentration dahinter, erklärt der Künstler, der aus der Schweiz stammt.

Peter Schütz ist ein Freund der Linie, der viel zeichnet. Die Linie kommt ihm sehr nahe, auch der konstruktive Minimalismus, der mit den Namen der Amerikaner Sol LeWitt und Ellsworth Kelly verknüpft ist, von denen er inspiriert ist. In seinen neuen Arbeiten, die er bei „Kunst im Schlosskeller Tiengen“ zeigt, ist er zwar in gewissem Sinne figürlich geblieben, hat er doch den Anspruch an sich gestellt, dass ein Minimum an Figürlichkeit vorhanden sein müsse, aber die Arbeiten sind großzügig gemalt mit viel monochromer Fläche, oft in vielfachen Übermalungen.

Es ist eine minimalistische Malerei, keine Hartkantenmalerei wie bei Kelly, karg-konkret, aber von einem Meister der Kurve auf Leinwand hingelegt. Diese Arbeiten brauchen Kontakt mit der Umwelt, der Architektur, der Landschaft. Ihr Reiz liegt in der kreativen minimalistischen Raumausnutzung. Diese Raumformen haben eine Nähe zur Minimal Art, seien das Bauelemente, architektonische Lagepläne, Vermessungen, abstrakte Felder oder Kristalle. Die Farbflächen alternieren dabei mit der Linie.

Aber es ist eine grenzwertige Malerei, diese Serie „Im Namen der Linie“, fast schon informell, und es kann sein, dass die Bilder den Maler manchmal selber überraschen. An der Stirnwand auf der Bühne hängt noch etwas Handfesteres, Konkreteres, die beiden „Reiter“. Man denkt an einen Reiterhof, es ist noch ein regionales Bezugsbild, was auch evoziert, dass die Kühe in der Landschaft ab- und die Reiter zunehmen. Das könnte eine Erklärung für den Bildhintergrund sein.

Eine zweite, mehr zeichnerische, chiffren- und symbolhafte Serie zeigt Schütz’ Absicht, von der Malerei wegzugehen. Zeichnungen wie „Denkmal“, in der es doch mehr um das Denken geht, sind doppelbödig und doppeldeutig. Ebenso der „Prophet“, ein Reiter mit Fühlern, der weiter sieht als alle anderen. Oder der „Beobachter“, bei dem einem das Dürrenmatt-Wortspiel („Der Auftrag“) „Vom Beobachten des Beobachters der Beobachter“ in den Sinn kommt.

In solchen Bildern schimmert der unterschwellige Witz und die feine Ironie von Peter Schütz durch. Er legt die konzeptuellen Grundlagen fest und der Betrachter darf frei assoziieren, das Auge den Kantenlinien, den ungeraden Lineamenten und Umrissen folgen.

Wer noch mehr von den aktuellen Linienbildern sehen will, kann dies in der parallel laufenden Schau der neu formierten Freien Gruppe Hochrhein in der Villa Berberich in Bad Säckingen. Auch dort zeigt sich ein Peter Schütz, der die Kunst des Weglassens und die Kraft der Reduktion beherrscht.

in Tiengen läuft bis 3. Dezember, Dienstag bis Sonntag, 15 bis 18 Uhr.