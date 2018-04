Konstanz Paradiesische Hinterhalte

Die Galerie Lachenmann in Konstanz zeigt Werke Katharina Arndt, Stefan Rinck und Tanja Selzer

Bei einer frühzeitigen Warnung wäre die Geschichte vielleicht anders ausgegangen. Andererseits war die Warnung ja deutlich genug. Von ganz oben. Aber dann kam Eva. Der arme Adam. Und die Schlange? Wer hat die überhaupt reingelassen? Szenenwechsel. Es ist rosa – und gefährlich: „Sneaky Paradise“. In Rosa prangt der Schriftzug schräg auf dem Katalogbüchlein zur Ausstellung in der Galerie Lachenmann. „Hinterhalte im Paradies“. In etwa so ließe sich der englischsprachige Ausstellungstitel auf Deutsch wiedergeben.

„Sneaky“ hat verschiedene Bedeutungen. Zur näheren Betrachtung auf Heimlichkeit, Hinterlist und Heimtücke haben die Künstler Katharina Arndt, Stefan Rinck und Tanja Selzer in die Galerie eingeladen. Aber Obacht: Ihre Werke, raffinierte Schraffuren auf schwarzem Grund wie bei Arndt, laszive Ansichten auf Leinwand bei Selzer und schwere Skulpturen aus Sandstein bei Rinck, lassen neben süffisantem Lächeln auch schauderndes Gruseln und Gänsehaut aufkommen. Wirklich.

In Tanja Selzers Malerei sind es junge, fast nackte Frauen mit vollen Brüsten, die den Bildraum in verschiedenen Posen dominieren. Gelegentlich ist auch mal ein Mann mit von der Partie, dessen Darstellung allerdings erscheint mehr verhuscht als ausdrücklich gemalt. Er ist kaum mehr als ein Zubehör. Den Hauptpart nehmen ausschließlich die Frauen ein. Sie treten selbstbewusst auf. Ihre Nacktheit hält die Malerin in einem Schwebezustand zwischen augenscheinlicher Unschuld und verlockender Verführung. Sie spielt auf voyeuristische Erwartungen der Betrachter an, ohne zugleich die Karte der Verfügbarkeit zu spielen. Ihre Frauen handeln als Subjekte.

Eine Abkehr von fatalistisch aufgeladenen Handlungssträngen machen auch die Frauenmotive von Katharina Arndt sichtbar. Eine Botschaft dabei: Es ist weder Schicksal noch Schwäche, eine Frau zu sein. Ihre Werkgruppe der „Final Girls“ nimmt ihren Ausgang bei berühmten Horrorfilmen wie „Halloween“, „Scream“ und „Texas Chainsaw“. Darin wachsen die von Angst um ihr Leben gezeichneten Frauen über sich hinaus und triumphieren am Ende über die Gefahr. Arndts Schraffurzeichnungen mit Neonmarkern auf schwarzem Kunststoffgewebe erweitern das Leitmotiv aber um zusätzliche Sichtweisen. Eine davon ist, dass das Böse in das Gute hineingeschlüpft sein mag und sich seiner von innen bemächtigt.

Die Sandsteinfiguren von Stefan Rinck muten wie Fabelwesen aus eigentümlichen Fantasiewelten an. Ihre zugleich menschen- und tierähnlichen Merkmale führen zu Mischformen. Sie sind Schalk, Wächter, Mahner und Bedroher. Mit ihrer rauen Mimik und ihren einfachen Gesten sind sie – einfach sneaky!

Bis 27. April 2018, Mi–Sa 11–17 Uhr. Infos: www.lachenmann-art.com