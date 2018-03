vor 3 Stunden Siegmund Kopitzki Exklusiv Kunst Pablo Picasso und das Wunder von Basel

Das Basler Kunstmuseum erzählt in der Ausstellung „Kunst. Geld. Museum“ die „Picasso Story“, die die Stadt am Rheinknie 1967 zum Zittern brachte. Es geht um einen tragischen Flugzeugabsturz, einen Unternehmer mit einer millionenschweren Kunstsammlung und den Versuch der Stadt, die Bilder in der Schweiz zu halten. SÜDKURIER-Mitarbeiter Siegmund Kopitzki hat die Ausstellung besucht und die Geschichte aufgeschrieben.