vor 1 Stunde Johannes Bruggaier Exklusiv Kultur Osterspaziergang: Zeig’ mir deinen Garten, und ich sag’ dir, wer du bist!

An Ostern geht es nach dem Winter endlich wieder in den Garten. Aber was sollen wir da überhaupt? SÜDKURIER-Redkteur Johannes Bruggaier hat sich mit der Konstanzerin Christine Zureich, Autorin des Romans "Garten Baby!", auf den Weg gemacht und sich verschiedene Gärten angesehen, um das Phänomen zu erklären. Mit Buch-Besprechung!