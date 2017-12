Konstanz Orchester ohne Dirigent: Kolja Blachers Auftritt mit der Südwestdeutschen Philharmonie

Geiger leitet das Orchester im Konzil von der Position des Konzertmeisters aus

Wenn ein Konzertprogramm ausschließlich aus populären Klassikern besteht wie der Ouvertüre zu Mozarts „Zauberflöte“, seiner g-Moll-Sinfonie und Beethovens Violinkonzert, dann garantiert das einerseits zwar volle Säle, birgt andererseits aber auch enorme Risiken. Stücken, die jeder mitsingen kann, mehr als nur routiniertes Herunterspielen angedeihen zu lassen, ist ein Fall für kreativen Eigensinn. Und dazu gehört auch das Wagnis, sich – wie jetzt die Südwestdeutsche Philharmonie im Konstanzer Konzil – einmal ohne Dirigenten zu präsentieren.

Gut, dieses Experiment ist nicht völlig neu für die Philharmonie. Und ganz ohne musikalische Leitung geht es dabei auch nicht. Der Anblick, der sich bei den Mozart-Stücken auftut, ist dennoch ungewohnt: Das Orchester spielt, aber es steht kein Dirigent davor. Dennoch funktioniert es. Und wie! Kolja Blacher, ehemaliger Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, leitete die Südwestdeutsche Philharmonie im Konstanzer Konzil von der Geige aus – ein künstlerisches Konzept, das für die Musik des Barock und der Klassik wunderbare Ergebnisse bringen kann. So wie an diesem Abend.

Wo Musiker sich nicht auf einen Dirigenten verlassen können, müssen sie besser aufeinander hören. Die Eigenverantwortung ist größer. Was Kolja Blachers Beitrag, der schon einige Male in Konstanz zu Gast war, allerdings nicht schmälert. Seine interpretatorische Handschrift ist an diesem Abend unverkennbar.: offensiv, zupackend und sensationell lebendig. Und das übertrug sich auf die Musiker, die gelöst und mit sichtlicher Freude Blachers Impulse aufnahmen.

Das galt nicht nur, aber ganz besonders für Mozarts g-Moll-Sinfonie. Kaum hatte Blacher seinen Konzertmeister-Platz eingenommen, ging es auch schon in media res. Ungebremst, quasi auf der Stuhlkante und doch in minutiöser dynamischer Ausgestaltung. Die Details sind Blacher wichtig. Er ist kein Showmaster, der allein auf Tempo und dynamische Effekte setzt. Er gestaltet feingliedrig. Selbst eine Wiederholung wie die der Exposition im ersten Satz klingt plötzlich anders, dunkler. Da kommt keine Langeweile auf.

Ähnlich spannungsgeladen ging es auch in Beethovens Violinkonzert zu. Blacher nahm hier den Solistenplatz vor dem Orchester stehend ein, dem er nun in seinen eigenen Solopassagen den Rücken zuwandte. Auch hier bestach er wieder mit seiner ungeheuer fein ausgeloteten Phrasierungskunst. Wie er etwa die ersten Töne des langsamen Satzes gestaltet, mit denen er sich ins Orchestergeschehen einblendet, wie er auf engstem Raum zwischen gebundenen und leicht abgesetzten Tönen unterscheidet, ist einfach faszinierend. Gerade in diesem Satz findet er zu einer innigen Zwiesprache mit dem Orchester, in der sich im übrigen auch die inzwischen schon gewachsene Vertrautheit zwischen Blacher und der Philharmonie niederschlagen mag. Mögen weitere Zusammenarbeiten folgen.

Weiterer Termin: Mittwoch, 13. Dezember, 19.30 Uhr, Konstanzer Konzil.