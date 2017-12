Konstanz Oper mit Ökosiegel: Konwitschny scheitert an Medea

In Stuttgart bemüht der Regisseur den antiken Mythos für platte Konsumkritik

Grundsätzlich erzählen uns antike Mythen mehr über die Menschen als über die Götter. Das Grauen, das uns beim Lesen erfasst, ist ja zugleich das Grauen darüber, wozu Menschen fähig sind – dass Eltern ihre Kinder töten, kommt ja tatsächlich vor. Gleichwohl ist in unserer von humanistischen Idealen und konsumistischer Befriedung geprägten Zeit die Existenz solch atavistischer Triebe schwer auszuhalten, und so hat sich Konwitschny für seine Inszenierung von Cherubinis Oper Medea am Stuttgarter Opernhaus den naheliegendsten Verdächtigen ausgesucht: den Kapitalismus.

Mit den Seelen der Menschen hat dieser auch gleich die Umwelt zerstört, und so sehen wir auf der Bühne der Staatsoper eine Art schwimmende WG-Wohnküche innerhalb eines Meers aus Plastikmüll. Ein Floß der moralisch Depravierten, auf dem es überwiegend lustig zugeht, denn die Protagonisten sind meist leicht angeschickert – immer wenn es ernst zu werden droht, machen sie eine Bierdose auf. Das gilt für den Korintherkönig Kreon wie für Medeas Noch-Gatten Iason, der froh ist, seine Ruhe und mit Kreons Tochter Kreusa eine neue, weniger problematische Frau zu haben.

Aufkommende Konflikte werden mit Alkohol, Geld oder Geschenken im Zaum gehalten, deren Verpackungen aufgerissen und ins eh schon vermüllte Meer geworfen werden. Konsumkritik auf derart plakative Weise, dass man sich fragt, ob wirklich Peter Konwitschny dahintersteckt. Der gilt als Dialektiker, der in vielen seiner Inszenierungen die Widersprüche aufgedeckt hat, in die sich moderne Gesellschaften verstricken: im Programmbuch ist zu lesen dass er hoffe, der Zuschauer möge eine Verbindung herstellen zwischen dem Müll auf der Bühne und seinem eigenen Lebensumfeld. Hier könnte man die Frage nach dem Sinn von Kunst stellen. Ob sie wirklich dazu dient, unser Konsum- und Recyclingverhalten zu optimieren? Oper mit Ökosiegel? Dann freilich wäre der Etat für eine solche Produktion wohl besser in eine Müllverbrennungsanlage in einem Schwellenland investiert worden.

Vielleicht wäre Cherubinis Medea heute längst in den Archiven verschwunden, hätte nicht in den 50er Jahren Maria Callas für eine kleine Renaissance gesorgt, und auch wenn Cornelia Ptassek nicht über die Rasierklingenstimme der Callas verfügt, so lässt ihr wandlungsfähiger Sopran doch etwas von dem dramatischen Furor anklingen, den Cherubini den Arien seiner Protagonistin eingeschrieben hat. Ihrem hohen vokalen Niveau entsprechen auch Iason (geschmeidig und mit Metall in der Stimme: Sebastian Kohlhepp), Kreon (bassmächtig: Shigeo Ishino), Kreusa (fein: Josefin Feiler) und Neris (anrührend: Helene Schneiderman), wie der Abend musikalisch insgesamt auf gutem Niveau ist. Alejo Pérez setzt das Staatsorchester gleich in der Ouvertüre mächtig unter Strom und beim Gewittergrollen im Vorspiel zum dritten Akt kann man für kurze Zeit etwas spüren von jenem dumpfen Grauen, das die Regie in ihrem Weltverbesserungsethos szenisch so erfolgreich getilgt hat.