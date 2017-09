Konstanz Nüchtern durch die Techno-Welt: Der neue Regener-Film "Magical Mystery"

Produktion erinnert vielfach an den Debüterfolg „Herr Lehmann“ - mit Video.

Lange ist es her, dass Sven Regener in erster Linie als Musiker und Frontmann seiner Band Element of Crime bekannt war. Gleich sein erster Roman „Herr Lehmann“ war vor 16 Jahren ein derart großer Erfolg, dass der Wahl-Berliner nun – vier Romane und einige weitere Bücher später – vielen längst vor allem als Schriftsteller bekannt ist, der eben auch noch was mit Musik macht.

Ein interessanter Fall ist Regener auch deswegen, weil er sich als Autor etwas aufgebaut hat, was man als Prinzip auch aus Film und Fernsehen kennt: er hat sich über die Jahre, ausgehend von „Herr Lehmann“, ein künstlerisches Werk als eine Art Universum geschaffen, voller Fortsetzungen und Ableger (dieser Tage erscheint mit „Wiener Straße“ die Vorgeschichte zum Debüt). Und natürlich jeder Menge Adaptionen für andere Medien.

Der Film „Magical Mystery oder: Die Rückkehr des Karl Schmidt“ beispielsweise, zu dem Regener genau wie damals zu Leander Haußmanns „Herr Lehmann“-Verfilmung selbst das Drehbuch schrieb, ist eine Art Spin-Off (Ableger) zu seinem Debüterfolg. Zwar kommt besagter Lehmann in dieser Geschichte gar nicht vor, doch er existiert in der gleichen Welt wie deren Figuren, allen voran natürlich sein früherer Kumpel Karl Schmidt, der hier nun als Protagonist im Mittelpunkt steht.

Karl Schmidt also, auch Charlie genannt (von Charly Hübner gespielt), lebt Mitte der Neunziger Jahre längst nicht mehr in Berlin, sondern fristet in einer Hamburger WG für Ex-Abhängige sein Dasein, nachdem er direkt nach dem Mauerfall in der Psychiatrie gelandet war. Eine Zufallsbegegnung allerdings weckt die Lebensgeister des Künstlers. Sein einstiger Wegbegleiter Raimund (Marc Hosemann) hat auf der Höhe des Techno-Hypes in Berlin das Label Boom Boom Records gegründet – und sucht gemeinsam mit Geschäftspartner Ferdi (verköpert von Detlev Buck) nach einem Fahrer für eine bevorstehende Tour. Wer würde sich da besser eignen als Karl, der ohnehin nüchtern bleiben muss? Es dauert jedenfalls nicht lange, und der friedfertige Stille sitzt hinter Steuer eines Kleinbusses, um einen Haufen verpeilter DJs durch die Nation zu kutschieren.

Dass die Regie bei „Magical Mystery“ Arne Feldhusen übernommen hat, ist ein wahrer Glücksgriff. Zwar sind auch ihm, wie damals Haußmann, gelegentliche Albernheiten nicht fremd. Doch den Regener eigenen, lakonischen Humor und den norddeutsch-trockenen Erzählton bekommt er hin wie kaum ein zweiter Filmemacher. In seinen Händen wird aus der Geschichte von Karl Schmidt ein nicht nur angenehm kurzweiliger, sondern vor allem erfreulich unaufgeregter Film, der mit seiner Sympathie für die Figuren besticht.

Abspann

Regie: Arne Feldhusen

Darsteller: Charly Hübner, Detlev Buck, Annika Meier, Marc Hosemann

Produktionsland: D 2017

Länge: 111 Minuten

FSK: ab 12 Jahre

Fazit: Lakonisch, authentisch und kurzweilig



