Zürich Noch einmal Kind sein

In Zürich interpretiert Christian Spuck den Ballettklassiker „Nussknacker und Mäusekönig“ als üppiges Illusionstheater mit Ironie

Nein, es ist nicht Appetit. Es ist Hunger. Hunger nach dem pappigen Zeug auf den Jahrmärkten. Oder nach dem Geschenkeberg unter dem Weihnachtsbaum. Denn plötzlich ist man, im Sessel des Zürcher Opernhauses versunken, wieder Kind. Des 19. Jahrhunderts vielleicht. Man sehnt sich nach rosa Zuckerwatte und dem Riesenlolli mit den roten und weißen Streifen. So gerne möchte man selbst die grün verpackten Päckchen neben der gelb schimmernden Weihnachtskugel auf der Bühne öffnen. Man bestaunt die schönen Kleider von Marie und Prinzessin Pirlipat. Oder den Zauberer mit dem Hut.

Derjenige, der es geschafft hat, einen quasi in die Knie zu zwingen, zurück auf Einmeterzwanzig-Größe, ist Christian Spuck, seit fünf Jahren Chef des Ballett Zürich. Seine Interpretation der berühmten Erzählung „Nussknacker und Mäusekönig“ von E.T.A. Hoffmann aus dem Jahr 1816 ist Illusionstheater pur – aber mit Stil. Geschult an der apolitischen Inszenierungsweise von Erzählballetten von John Cranko, steckt seine Freude an, den ständigen Wechsel und die Überlagerungen von dem, was Phantasie und was Wirklichkeit, was Spiel und Realität, Spiel im Spiel und Traum und Wachzustand ist, kritiklos zu genießen. Es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Bei so viel Taft und Tüll und einem bei mitternächtlichem Ding-Dong groß über die Bühne wehenden Uhrenpendel.

Und so wirkt, spätestens ab dem zweiten Teil, Spucks „Nussknacker und Mäusekönig“ in der exquisiten Edelausstattung der israelischen Kostümbildnerin Buki Shiff wie eine Fahrt im Kettenkarussel hoch in der Luft. Kreischend zeigt man mit dem Finger nach unten, weil man etwas Schönes oder Lustiges entdeckt hat – in dem Fall: Mäuse mit Schwänzen, ein stilechter Nussknacker, eine Königin, Stepptanz, als Seerosen verkleidete, Ballett tanzende Revuegirls, halbstarke Männer mit Blumenbärten und einen Beau, der Marie küsst. Ganz echt. Endlich einmal. Und dabei trägt er so einen schönen Pullunder mit Rauten.

Nach dem Motto „Ist doch egal wie die Welt da draußen ist, ich mach’s mal mit Ironie und Eleganz“ hat der frühere Hauschoreograph des Stuttgarter Balletts gemeinsam mit seinen Dramaturgen Michael Küster und Claus Spahn den Ballettklassiker mit einer großen Portion Unbekümmertheit durch seinen Spuckschen Wolf gedreht. Es dominiert der Spaß am ironischen Spiel mit der klassischen Aufführungstradition des „Nussknackers“ seit dessen Uraufführung in St. Petersburg im Jahr 1982. Am spannendsten ist sein Umgang mit der Partitur von Peter I. Tschaikowsky. So stellte er die Reihenfolge der einzelnen Tänze der Komposition um und verband bestimmte Nummern, sensibel auf die Musik eingehend, mit anderen Tänzen als in der Originalfassung vorgesehen. Dies beschert nicht nur ein neues, wunderbares Hörerlebnis der berühmten Melodien. Auch der Aufführung wird so ein passendes, Filmlänge entsprechendes Timing, Tempo und dramatischeres Gesicht verliehen.

Auch Spucks Bewegungssprache, den der sympathische Künstler von Blockbuster zu Blockbuster produziert, kristallisiert sich feiner heraus. Seine zeitlose Gestaltung des Körpers ist zuverlässig angereichert mit wiedererkennbaren Elementen aus dem zeitgenössischen Tanz, wie etwa dem Überschlagen der Unterarme,oder der Betonung des Rückens oder der tiefen zweite Position. Wunderbar ist, dass er die komplizierte Ursprungserzählung, die oft beiseite gelassen wird, mit auf die Bühne gebracht hat: Das Märchen von der harten Nuss. Es erklärt die Bedeutung des Nussknackers.

So erzählt Spuck einerseits die Geschichte von Marie, die an Heiligabend von ihrem Onkel Drosselmeier einen Nussknacker geschenkt bekommt. Dieser wird nachts im Traum lebendig und kämpft gegen eine Rotte wild gewordener Mäuse an. Danach verwandelt er sich in einen Prinzen, der sie ins Zuckerland entführt. Im wahren Leben entpuppt er sich als Neffe des Onkels, in den sie sich, eine junge Frau geworden, verliebt. Davor wird, als Spiel im Spiel, gezeigt, wie die schöne Prinzessin Pirlipat in ein Nussmonster verwandelt wird, weil deren Mutter eine Maus getötet hat. Erst ein schöner Prinz erlöst sie, wofür er aber mit einer Verwandlung in einen Nussknacker bezahlen muss.

Spuck erzählt dabei verschachtelt, mal zur einen, mal zur anderen Erzählung flanierend. Michelle Williams als Marie, Giulia Tonelli als Pirlipat, William Moore als Nussknacker oder Dominik Slavkovsky als Drosselmeier spielen dabei ihre Rollen mit Bravour und Schönheit aus, so wie das gesamte Ensemble sprudelnd vor Freude die Bühne beherrscht. Und dennoch ist man am Schluss froh, in die Gegenwart entlassen zu werden. Süßes stillt nicht den Hunger. Nur das wahre Leben.

Weitere Aufführungen: 20. und 29. Oktober; 3., 10., 11. November; 9. 12., 15. und 17. Dezember; dann wieder ab Februar 2018. Infos und Tickets: www.opernhaus.ch