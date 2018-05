vor 2 Stunden Elisabeth Schwind Exklusiv Kultur Neuer Job gesucht? So werden Sie Intendant!

In Konstanz werden in nächster Zeit gleich zwei Chef-Posten neu besetzt. Die Intendanten-Stelle bei der Südwestdeutschen Philharmonie ist bereits vergeben, die beim Stadttheater noch nicht. SÜDKURIER-Redakteurin Elisabeth Schwind erklärt, wo die heiklen Punkte in einem solchen Verfahren liegen.