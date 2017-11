vor 2 Stunden Philip Dethlefs, dpa Exklusiv Kino Neu im Kino: ein Film über Wonder-Woman-Schöpfer William Marston

"Professor Marston And The Wonder Women" erzählt die Geschichte von William Marston, dem Erfinder von "Wonder Woman". Doch der Film widmet sich eher Marstons Liebesleben als der Entstehung seiner Comic-Heldin. Und laut seiner Familie gibt es keinerlei Bezug zur Realität. Mit Trailer!