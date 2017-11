vor 2 Stunden Patrick Heidmann Exklusiv Kino Neu im Kino: "The Justice League" - die Superhelden werden einfach nicht müde

Batman, Wonder Woman und Co: In "Justice League" kämpfen nach dem Tod von Superman bekannte Superhelden Seite an Seite, um die Welt zu retten. Die Besetzung des Action-Spektakels kann sich sehen lassen, der Film selbst allerdings ist nur bedingt empfehlenswert, sagt SÜDKURIER-Kritiker Patrick Heidmann. Mit Trailer!