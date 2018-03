vor 1 Stunde Sascha Rettig Exklusiv Kino Neu im Kino: „The Florida Project“ – am Rande der Gesellschaft

Eine Sechsjährige lebt mit ihrer Mutter in einem Billig-Motel in Florida. Der Hausmeister, gespielt von Willem Dafoe, ist ein Lichtblick in dem hoffnungslosen Leben der Bewohner. SÜDKURIER-Mitarbeiter Sascha Rettig hat den Film gesehen und lobt ihn als stark und ergreifend. Mit Trailer!