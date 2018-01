vor 3 Stunden Barbara Munker, dpa Exklusiv Kino Neu im Kino: „The Disaster Artist“ – James Franco glänzt in einer schrägen Rolle

James Franco hat viele extreme Charaktere gespielt – von James Dean im gleichnamigen TV-Film bis zum halbtoten Kletterer in „127 Hours“. Seinen schrägsten Auftritt hat er nun in „The Disaster Artist“ als herrlich schlechter Filmemacher. Mit Ausschnitten aus "The Disaster Artist" und dem Ideengeber "The Room"!