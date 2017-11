vor 1 Stunde Sascha Rettig Exklusiv Kino Neu im Kino: „Fikkefuchs“ – eine Geschlechter-Satire zwischen Witz und Tragik

Ein nicht mehr ganz taufrischer Vater will seinem verhaltensauffälligen Sohn beibringen, wie man Frauen aufreißt – und schafft es einfach nicht. „Fikkefuchs“ ist eine Tragikomödie, die zeigt: Was man in einem Moment witzig findet, kann einem im nächsten schon im Hals stecken bleiben. SÜDKURIER-Mitarbeiter Sascha Rettig hat sich den Film angesehen. Mit Trailer!