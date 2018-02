vor 3 Stunden Carola Große-Wilde, dpa Exklusiv Kino Neu im Kino: Das Finale von „Fifty Shades of Grey“ – ein Märchen für Erwachsene

Eine romantische Hochzeit, Ausflüge mit dem Privat-Jet und Flitterwochen am Meer: Der dritte Teil des Erotik-Streifens „Fifty Shades Of Grey“ knüpft nahtlos an seine Vorgänger an. Das kann man gut finden – muss man aber nicht. Mit Trailer!