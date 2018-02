vor 8 Stunden Christoph Driessen, dpa, und Siegmund Kopitzki Exklusiv Literatur Navid Kermani hat sich „noch nie so deutsch gefühlt wie in Auschwitz“

Friedenspreisträger Navid Kermani hat sich Osteuropa erschlossen und dabei vieles gelernt. Unter anderem, warum Martin Schulz Furcht einflößend wirken kann, wenn man kein Deutsch versteht. Was dahinter steckt, erzählt der 50-jährige Schriftsteller, der am 26. Februar 2018 in Konstanz liest, im Interview. Mit Buch-Kritik!