Kino Mutig sind nur die Leinwandhelden

Die Filmstudios gehen auf Nummer sicher: Im Kino dominierten 2017 die Blockbuster, alte Erfolgsstoffe und Fortsetzungen

Für mindestens einen Film lang konnte man im Kinojahr 2017 den Glauben an die großen Blockbuster wiedergewinnen. 35 Jahre, nachdem sich Ridley Scotts „Blade Runner“ mit Harrison Ford vom Kassenflop leise schleichend zum Science-Fiction-Kultklassiker entwickelt hatte, landete nun die Fortsetzung von Denis Villeneuve in den Kinos. So gefürchtet das Sequel dieser Geschichte um Replikanten, Menschen und die Frage nach Menschlichkeit war, so philosophisch, hypnotisch, grandios bildgewaltig war letztlich das mutige Resultat. „Blade Runner 2049“ stellte sich damit als Solitaire unter den Großproduktionen Hollywoods heraus, der aber dennoch einem Trend folgte, der sich auch in Deutschland bestätigte: Originalstoffe sind an der Spitze der Kinocharts selten anzutreffen.

Zu oft zeigte sich entsprechend, wie gern die Studios in der Kreativkomfortzone verharren. Immer wieder wurden alte Erfolgsstoffe ausgegraben. Die Rettungsschwimmerserie „Baywatch“ etwa wurde zum Actionklamauk mit Dwayne „The Rock“ Johnson aufgepumpt. Wie es auch auf gelungene Weise funktioniert, demonstrierte derweil „Die Schöne und das Biest“, der mit Emma Watson eine Realfilmversion des großen Zeichentrickmeisterwerks aus den 90ern auf die Leinwand brachte. Abgesehen von zahlreichen Neuverfilmungen wimmelte es ansonsten einmal mehr vor Fortsetzungen. Der liebe Schurke Gru und seine albernen Minions hatten den dritten Einsatz in „Ich – Einfach unverbesserlich 3“. Johnny Depp torkelte als Jack Sparrow nun auch durchs fünfte Abenteuer mit „Pirates of the Carribean: Salazars Rache“. Und Vin Diesel heizte durch die achte Runde in „Fast & Furious 8“.

Parallel dazu setzte sich natürlich auch die effektspektakelige Superhelden-Schwemme 2017 gnadenlos fort: von „Thor – Tag der Entscheidung“ bis hin zum ironisierten Klamauk der „Guardians of the Galaxy Vol. 2“. Der „X-Men“-Ableger „Logan“ wirkt dagegen nicht nur aus der Art geschlagen, sondern war auch eine Ausnahmeerscheinung unter den Comic-Heroen und der beste Superheldenfilm des Jahres: eine teils ultrabrutale Mischung aus Western, Drama und melancholischem Schwanengesang auf den haarigen Wolverine mit den Klingenhänden.

Mutig sind dabei allerdings nur die Leinwandhelden. Die Filmstudios haben mittlerweile nur noch selten den Mut, auch mal in neue Stoffe zu investieren. Das hängt nicht zuletzt mit den riesigen Budgets für einzelne Filme zusammen, die über die Jahre immer höher geworden sind. Wo so viel investiert wird, darf eben nichts schief gehen. Da setzen die Produzenten lieber auf Nummer sicher. Und bislang funktioniert das ja auch: Auf Zuschauerseite dürften die Vertrautheit mit Figuren, Filmwelten und Filmstoffen der Grund dafür sein, warum noch die xte Fortsetzung von „Fast and Furious“ gesehen werden will.

Wer bei der Blockbuster-Lotterie auf die wenigen mutigeren Highlights hoffte, konnte etwas abseits der wenig originellen Blockbuster doch großes Kino finden. Den grandiosen „Get Out“ etwa, der das Thema Rassismus auf ungewöhnliche Weise in einen Horror-Stoff einfließen ließ. Oder das intensive Überlebenskriegsdrama „Dunkirk“ von Regisseur Christopher Nolan, der Hollywood immer wieder um mutige Blockbuster wie „Interstellar“ oder „The Dark Knight Rises“ bereichert. Zum großen Abräumer während der sogenannten „Awards Season“ in den USA entwickelte sich „La La Land“. Die bittersüße Musicalhommage, in der Ryan Gosling und Emma Stone die unterschiedlichen Phasen einer Liebe durchsangen und –tanzten, war mit sechs Auszeichnungen der große Oscar-Gewinner des Jahres, ja, hatte sogar schon die Trophäe als „bester Film“ – aber nur für ein paar Minuten. Dann stellte sich noch während der Zeremonie nach einer historischen Panne heraus, dass der eigentliche Gewinner höchstverdient „Moonlight“ war, die emotional mitreißende Coming-of-Age-Story eines schwulen Afro-Amerikaners.

In den Kinocharts spielte „Moonlight“ keine Rolle, dafür aber wie immer zahlreiche andere US-Produktionen. Diesem übermächtigen Star- und Effektpower etwas entgegenzusetzen, brauchte es in Deutschland trotzdem nur ein – nicht mal sonderlich helles – Mädchen namens Chantal. Denn: Kein Film war hier an den Kinokassen erfolgreicher als der Schulkomödienquatsch „Fuck ju Göhte 3“, der nach drei Wochen bereits 4,75 Millionen und insgesamt weit über fünf Millionen Zuschauer vor die Leinwände lotste. Daher dürfte es auf den letzten Metern dieses Kinojahres selbst Luke Skywalker und all den anderen Sternenkriegern mit „Star Wars: Die letzten Jedi“ noch schwerfallen, der deutschen Erfolgsreihe die Spitzenposition streitig machen zu können. Bislang sahen 2,83 Millionen Zuschauer das Science-Fiction-Abenteuer...

