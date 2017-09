Kanton Schaffhausen Museum zu Allerheiligen zeigt Ausstellung Etrusker  Antike Hochkultur im Schatten Roms

Eine Ausstellung im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen widmet sich "Ureinwohnern Italiens" des 5. und 6. Jahrhunderts vor Christus – den Etruskern – und zeigt dabei, wie fortschrittlich deren Kultur in vielen Bereichen war.

Sie galten als ein geheimnisvolles, rätselhaftes und lebenslustiges Volk, lange bevor die Römer ihre Macht im Mittelmeerraum entfalteten. Doch inzwischen weiß man viel über dieses Volk der Etrusker, das im vorchristlichen Jahrtausend zu den Ureinwohnern Mittelitaliens zählte, durch Zuwanderung aus dem Osten ergänzt wurde und sich im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. zu voller Blüte entwickelte. Das Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen zeigt jetzt in der Ausstellung „Etrusker – Antike Hochkultur im Schatten Roms“ einen eindrucksvollen Überblick über ihre Lebenswelt.

Gleich beim Betreten des Kammgarnanbaus entdeckt man große Wandtafeln, die die Heimat der Etrusker darstellen, dazu ihre weitläufigen Handelsbeziehungen im gesamten Mittelmeerraum. Weitere Unterteilungen der Ausstellung zeigen Einblicke in ihre Schrift und Sprache, ihre Feierfreude in ausschweifenden Festgelagen, man erfährt von der überraschend bedeutenden Stellung der Frau, von Ahnenverehrung und Totenkult, von Waffen und Alltagsgegenständen sowie von kostbarem Schmuck. Das kommt nicht trocken daher, sondern man sieht – gut ausgeleuchtet – in Vitrinen rund 250 Exponate, die zum größten Teil aus der museumseigenen Sammlung stammen, aber durch kostbare Leihgaben aus Dänemark, Deutschland und der Schweiz ergänzt wurden. Man staunt beim Rundgang über die Kenntnisse der Metallverarbeitung und den Luxus bei der Keramik- und Goldschmiedekunst, der durch die ausgreifenden Handelsbeziehungen stark vom Orient beeinflusst wurde: Da gibt es etwa Körbchenohrringe aus Gold oder als Highlight den kostbaren Griff eines Behälters (Ciste), der einen Satyr und eine nackte Tänzerin darstellt. Man sieht die Aschenurne einer vornehmen Dame, die ausgestreckt auf dem Deckel der Urne ruht, während die Seitenwände ihres Sarkophags mit farbenprächtigen Reliefs bemalt sind. Sehr anschaulich auf Kannen und Trinkschalen dargestellt sind etruskische Trinkgelage, bei denen der Gastgeber nicht nur mit einer Prostituierten auf einer Liege ruhte, sondern an denen auch – ganz emanzipiert – die Ehefrau teilnahm.

Es gibt noch vieles mehr zu entdecken bei diesem Eintauchen in die Welt der Etrusker. Überraschend aber schließlich noch ein lokaler Bezug: Der Schaffhauser Maler Heinrich Wüscher-Becchis nahm 1895 an einem Projekt in Italien teil und malte dort auf Leinwand die Kopie eines etruskischen Gelages, das in einem Grab dargestellt war. Teile davon sind zerstört, aber die bemalte Leinwand konnte jetzt aus Kopenhagen für die Ausstellung ausgeliehen werden.

Und warum verschwand das Volk der Etrusker? Nach einer vernichtenden Seeschlacht 474 v. Chr. gingen sie allmählich im Schatten der aufblühenden Römerzeit unter und wurden endgültig von Kaiser Augustus „romanisiert“. Sinnigerweise steht sein Porträt am Eingang zur Ausstellung.

Bis 4. Februar 2018 dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Katalog: 57 Franken. Weitere Infos: www.allerheiligen.ch