vor 53 Minuten dpa Nürburg/Nürnberg Mit Muse und Foo Fighters: „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ enden

Schlussspurt bei „Rock am Ring“ und „Rock im Park“: Zehntausende Fans sind am Sonntag bei den Musik-Spektakeln in der Eifel und in Nürnberg in den letzten Festivaltag gestartet.