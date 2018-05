Konstanz Mission erfüllt, Reich kaputt: "Romulus der Große" am Theater Basel

Dürrenmatts Komödie feierte 1949 in Basel ihre Uraufführung. Jetzt ist sie erneut zu erleben – mit einem großartigen Hauptdarsteller

Sein Reich geht gerade zugrunde, da schlurft der Kaiser mit einem Drink in der Hand zur Tür herein. Er hebt das Glas, nuckelt an seinem Strohhalm. Dann fragt er: „Was is‘n hier los?“ Der Mann hat selbst im Untergang die Ruhe weg. Nicht, weil er so abgebrüht ist. Sondern so naiv.

Es ist wirklich zum Gotterbarmen, wie dieser Romulus Augustulus (Steffen Höld), Kaiser des weströmischen Reiches, gelangweilt und mit Schlafzimmerblick durch seinen türkisfarbigen Palast tapert (Bühne: Michaela Flück). Da wirken selbst seine mannshohen Hühner, die sich den ganzen Abend lang im hinteren Bühnenbereich die Füße vertreten, noch dynamischer. Wenigstens legen sie ihrem Herrn täglich ein paar Eier, die er sich dann auch von seinem Kammerdiener (Nicola Mastroberardino) genüsslich servieren lässt.

„Romulus der Große“ nennen sie ihn am Hof. Und das ist natürlich ironisch gemeint: Dieser Kleingeist auf dem Kaiserthron, der darauf besteht, dass seine Diener statt Frühstück „Morgenessen“ sagen, aber tatenlos zusieht, wenn seine Soldaten zum germanischen Feind überlaufen! Was will so einer nur in diesem Amt? Warum tut er sich das an?

Wer Friedrich Dürrenmatts Drama kennt, weiß die Antwort. Romulus ist gar nicht so naiv, wie er scheint. Vielmehr hat er einen Plan: Das Imperium soll zugrunde gehen, weil nur so die Menschheit vor weiteren der in seinem Namen begangenen Verbrechen verschont bleiben kann.

Regisseur Franz-Xaver Mayr bringt das weitgehend werktreu auf die Bühne des Basler Schauspielhauses. Und das ist gut so, weil Dürrenmatts Text ohnehin erstaunlich aktuell ist: Da schickt sich mit dem Hosenfabrikanten Cäsar Rupf (Thomas Reisinger) ein global operierender Unternehmer nach Manier von Google und Facebook an, den maroden Staat kurzerhand zu übernehmen. Und eine Medienindustrie in Gestalt von reitenden Boten bombardiert die Politiker mit immer neuen Nachrichten. Angeblich eine wichtiger als die andere, manche sogar „weltumstürzend“, wie der erschöpfte Bote (Max Rothbart) beteuert.

Weltumstürzende Nachrichten, entgegnet ihm da lässig der Kaiser, gebe es gar nicht. Denn weltumstürzend könnten allenfalls die Tatsachen sein, über die solche Nachrichten informieren. Die aber seien ja beim Eintreffen der Nachricht schon eingetreten und nicht mehr zu ändern. „Bloße Nachrichten regen die Menschen nur auf!“

Das ist weitaus weniger dumm, als seine lethargische Art vermute ließe. Überraschend energisch und dabei auch vernünftig ist Romulus, als er seiner Tochter Rea (Leonie Merlin Young) verbietet, zur Rettung des Staates den Hosenfabrikanten Rupf zu heiraten. Und als er dessen verführerisch klingendes Investment-Angebot gänzlich ausschlägt, weil er sich bei der Wahl zwischen „katastrophalem Kapitalismus und kapitaler Katastrophe“ lieber für Letztere entscheidet, da wir allmählich deutlich: Die ironisch gemeinte Bezeichnung „Romulus der Große“ steht diesem Mann womöglich besser, als die spottenden Untertanen glauben.

Sie haben in ihm einen Provinz-Tölpel gesehen, ohne Plan und Verstand. Das kommt häufig vor in der Politik. Und ebenso häufig zeigt sich, dass gerade die anfangs unterschätzten Kandidaten am Ende umso entschlossener zu ihrem Ziel gelangen. Wie Steffen Höld diesen Typus in seinem Spiel ergründet und erklärt, ist einfach großartig: Sein Kaiser offenbart im Müßiggang einen Idealismus, der all denen verborgen bleiben muss, die selbst sich nur um ihr persönliches Fortkommen sorgen. Großartig ist auch Nicola Mastroberardino in der Rolle des stets dienstbereiten, ob der Zurechnungsfähigkeit seines Herrn aber zugleich unsicheren Lakaien. Myriam Schröder als Kaiserin und Florian von Manteuffel als Innen-, Außen- und Kriegsminister geben wunderbar glaubhafte Karrieretypen ab. Und Leonie Merlin Young entlarvt in ihrer Rolle als verwöhnte Prinzessen deren Bereitschaft zur Selbstaufopferung als bloße Sehnsucht nach einer Heldenrolle von Hollywoodformat.

Wie es keine weltumstürzenden Nachrichten gibt, so gibt es auch keine weltumstürzenden Theaterabende. Unter der Regie von Franz-Xaver Mayr erweist sich aber Dürrenmatts Klassiker als kluger, unterhaltsamer Kommentar auf manche Phänomene unserer Zeit.

Kommende Vorstellungen: am 24., 25. und 29. Mai sowie am 7., 12. und 18. Juni am Theater Basel. Weitere Informationen:

Zum Stück

„Romulus der Große“ wurde 1949 am Theater Basel uraufgeführt. Es handelt vom Untergang des Römischen Reiches, dessen Hintergründe bis heute historisch nicht ganz geklärt sind. Die von Dürrenmatt erdichtete Version geht davon aus, dass der damals amtierende weströmische Kaiser Romulus Augustulus durch Nichtstun die Auflösung des Staates bewusst provoziert. Statt sich gegen die immer weiter vorrückenden Germanen unter der Führung des Offiziers Odoaker zur Wehr zu setzen, kümmert sich der Herrscher um seine Hühnerzucht. Als seine Familie flieht und Romulus in Erwartung seiner Ermordung durch die Eroberer alleine zurückbleibt, zeigt sich schließlich: Odoaker ist selbst Getriebener seines Volkes und hat die Eroberung nur widerwillig betrieben. Statt den Kaiser zu ermorden, lässt er ihn pensionieren. (brg)