Kultur Michael Schulte für Deutschland beim ESC: Was ein Komponist von dem Kandidaten und seinem Lied hält

Am Samstagabend tritt Michael Schulte für Deutschland beim Eurovision Song Contest in Lissabon an. Wir haben den Komponisten Gordon Kampe gefragt, was er von dem Kandidaten und seinem Lied hält.

Herr Kampe, Deutschlands Kandidat beim Eurovision Song Contest (ESC) heißt Michael Schulte – und sieht auch so aus: komplett unauffällig. Was für einen Typ repräsentiert er überhaupt?

Das ist der nette Junge von nebenan. Er ist bescheiden, empathisch, trägt immer nur T-Shirt. Anstatt sich mit Computerspielen zu beschäftigen, greift er zur Gitarre, und nach getaner Arbeit geht er ins Studio und singt. Selbstverständlich braucht er da keine Technik, weil er so natürlich ist und alles selbst macht. Bestimmt sind auch seine Socken selbst gestrickt.

Aber damit kommt er doch ziemlich authentisch rüber.

Eigentlich hoffe ich, dass er nicht so lieb ist, wie er aussieht. Diese Authentizität ist natürlich eine Marketing-Strategie. Über dem offiziellen Video liegt entsprechend auch ein Weichzeichner. Michael Schulte könnte auch gut für eine Latte-Macchiato-Firma Werbung machen. Für irgendwas, was nicht weh tut. Vielleicht auch für Katzenfutter. Jedenfalls aber nicht für ein gefährliches Motorrad. Er wird ja gelegentlich mit Ed Sheeran verglichen. Das ist das Marktsegment – unauffällig, Holzfällerhemd, ganz lieb.

Er ist ja ein Vertreter des Typus Singer-Songwriter. Den trifft man normalerweise mit Gitarre an. In seinem Song „You Let Me Walk Alone“ begleitet sich Schulte aber nicht auf der Gitarre, sondern da kommt der gute alte klassische Flügel zum Einsatz. Ist die Gitarre vielleicht doch zu alternativ, zu revoluzzerhaft?

Das Klavier steht für die große Bühne. Die Gitarre ist klein, Flügel ist ein bisschen mehr. Hier will eine etwas symphonischere Pranke zum Einsatz kommen. Das kommt ja auch bei dem Arrangement durch. Da darf dann auch irgendwann der Einsatz der Streicher nicht fehlen.

Wobei sich das Arrangement ja recht langsam aufbaut. Die Synthie-Streicher kommen dann zwar irgendwann dazu, aber das Schlagzeug zum Beispiel setzt erst im letzten Drittel ein.

Das ist tatsächlich bemerkenswert. Vom Aufbau ist die Nummer recht interessant. Das Arrangement selbst ist zwar erwartbar, also etwa der Einsatz von Streicher und Schlagzeug, aber wann die einzelnen Teile kommen, das ist nicht ganz so simpel.

Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass Harmonie und Melodik ziemlich auf der Stelle treten, das Pulver des Arrangements also nicht zu schnell verschossen werden darf?

Klar, die Harmonik ist nicht interessant. Und spätestens beim Refrain habe ich den Eindruck, ich kenne das Lied bereits. Der Song an sich ist komplette Meterware, genau das, was ich von dem Jungen mit Locken von nebenan erwarte. Null Überraschung, keine interessante Wendung. Aber ich denke, dass hier viel über den Text transportiert wird. Die Story behind, also die Geschichte hinter dem Lied, dürfte mindestens 65 Prozent des Erfolgs ausmachen. Das sieht man ja auch an den Kommentaren auf YouTube. Viele finden, das sei endlich ein authentischer Song und sie seien zu Tränen gerührt gewesen. Diese Geschichte macht die Authentizität aus.

Das Lied ist eine Hommage an seinen verstorbenen Vater …

Lustigerweise dachte ich bei dem Titel „You Let Me Walk Alone“ sofort an den Song „You’ll Never Walk Alone“ und dachte nur: Oh nein, nicht noch eine Fußball-Hymne! Aber wenn man sich den Songtext anschaut, gibt es ein paar schöne Textstellen. „I was born from one love of two hearts“ (Ich wurde aus einer Liebe zweier Herzen geboren) – das mag Kitsch sein, aber es greift. Gut, dass man schließlich alleine eine Straße entlangläuft, ist als Bild etwas abgedroschen. Was allerdings dramaturgisch ziemlich gelungen ist, ist, dass er die Textzeile „Cause you let me walk this road alone“ tatsächlich auch alleine singt. Das heißt, die Instrumentation macht das mit, was der Text sagt. Das hat man ja auch nicht alle Tage in einem so schlichten Pop-Song.

Die Melodie besteht eigentlich nur aus ein oder zwei Floskeln, die sich ständig wiederholen. Befördert das die Eingängigkeit und damit die Popularität oder doch eher die Langeweile?

Das ist die Frage. Der Song ist genauso eingängig wie ausgängig. Hier rein, dort raus. Eigentlich könnte der Song geradewegs aus einem Songwriting-Handbuch kommen. Da gibt es solche Melodiebausteine, die aneinandergereiht werden. Und dann kommt etwas raus, von dem ich denke, exakt so sind diese Lieder. Gerade deswegen wird es auch wieder relativ schnell vorbei sein mit dem Lied. Letztlich ist es doch zu gewöhnlich – zumindest, wenn man nur die musikalische Struktur betrachtet.

Als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, war ich überrascht über die hohe Stimme, mit der Schulte einsetzt.

Ja, das hat wohl etwas mit der Verletzlichkeit zu tun, die er in dem Song transportiert. Er wirkt, als stünde er immer kurz vorm Weinen.

Muss der Mann von heute so seine verletzliche Seite zeigen?

Jedenfalls passt das zu dem lieben Jungen von nebenan. Er erfüllt dieses Klischee perfekt. Wie gesagt: Katzenfutter, aber keine Motorräder.

Michael Schulte hat in einem Interview gesagt, der Sieger-Song müsse polarisieren. Hat er unter diesem Gesichtspunkt eine Chance?

Wohl kaum. Denn er macht ja einfach alles komplett richtig. Ein Song wie „Wadde Hadde Dudde Da“, mit dem Stefan Raab im Jahr 2000 angetreten ist, der polarisiert! Aber ein so lieber Junge wie Michael Schulte, wie soll der polarisieren? Gerade wegen der Geschichte um den verstorbenen Vater, die dahinter steht, hat man echt Beißhemmung. Das kann man gar nicht doof finden.

Was ist Ihre Prognose: Wie wird Michael Schulte abschneiden?

Auf den Song an sich dürften sich irgendwie alle einigen können. Aber er ist eben auch so normal, dass ich ihn im unteren Drittel sehen würde. Weil aber die Story behind im Pop immer dazu gehört, und weil der Junge so lieb ist und damit zeigen kann, dass die Deutschen nicht nur kalt sind, sondern auch ein Herz haben, gibt es vielleicht noch ein paar Lockenpunkte. Also, ich tippe auf ein gutes Mittelfeld.

Fragen: Elisabeth Schwind

Die ARD überträgt das Finale des Eurovision Song Contests am Samstagabend ab 21 Uhr live