Musik Max Raabe: "Ich biete Unterhaltung mit schrägen Ideen

Der Sänger über Glück, Radfahren und die neuen Lieder auf seinem Album "Der perfekte Moment"

Max Raabe, Ihr neues Lied „Fahrrad fahr’n“ ist das rasanteste auf der ganzen Platte. Muss man in Deckung gehen, wenn Max Raabe auf seinem Rad um die Ecke biegt?

Max Raabe (schmunzelt): So ist das.

Raabe, der Rambo-Radler?

Nein, nein, ich fahre sehr zivilisiert. Ich habe ein altes Herrenrad aus den Fünfzigern, das hat keine Gangschaltung, aber eine sehr gute Umsetzung, und es fährt sehr geschmeidig. Für die Stadt ist das ideal. Ich bin auch gerade mit dem Rad hergekommen. Mein Auto, einen alten VW-Käfer, benutze ich eigentlich nur, wenn ich aufs Land fahre.

Die allererste Zeile auf „Der perfekte Moment…wird heut verpennt“ lautet: „Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein.“ Wie wichtig ist Ihnen Glück?

Man muss nicht immer gleich glücklich sein. Ich bin auch schon zufrieden, wenn ich zufrieden bin.

Was ist denn angenehmer – Glück oder Zufriedenheit?

Raabe (überlegt): Zufriedenheit. Glück ist sehr an den Moment gebunden, an so ein jubelndes Gefühl. Eine normale, gelassene Zufriedenheit ist dauerhafter und wertvoller. Wenn du zufrieden bist, öffnest du die Tür für die raren Glücksmomente.

Mit ihrem neuen Album haben Sie sich, wie man so schön sagt, Zeit gelassen. Fünf Jahre sind rum seit „Für Frauen ist das kein Problem“. Wie ist es um Ihren beruflichen Ehrgeiz bestellt?

Ich habe keinen Druck. Ich muss nicht alle drei Jahre ein neues Album herausbringen. Neue Lieder sollen wachsen und ohne Hetze zustande kommen.

Neben Annette Humpe, mit der Sie die vorherigen Platten geschrieben haben, sind dieses Mal auch Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Daniel Faust von Rosenstolz sowie Achim Hagemann, der Komponist von Hape-Kerkeling-Hits wie „Hurz“, mit von der Partie.

Richtig. Mit Annette wollte ich gern ein weiteres Mal zusammenarbeiten, und sie schlug mir vor, doch auch mal die Rosenstolz-Jungs zu fragen. Ich kannte die gar nicht. Also bin ich auf einer Party zu denen hingedackelt. Sie wollten gerne mitmachen, haben aber viel um die Ohren, genau wie Achim Hagemann, Annette, naja, und auch ich bin ja viel auf Tournee unterwegs. Also war es ein kleines logistisches Dramoulett, die Popfachkräfte unter einen Hut zu bekommen, dadurch hat es sich zeitlich etwas gezogen.

Man erkennt beim Hören nicht unbedingt, welchen Song Sie mit wem entwickelt haben.

Das muss man auch nicht. Trotz der drei verschiedenen Urheberkreise hat das Album eine Linie, einen Bogen, eine schlüssige Dramaturgie.

Besonders lustig ist „Ich bin dein Mann“, das aus Tierreimen besteht.

Raabe: Das Stück ist durch Rumdaddelei mit Annette entstanden. Es ist fast wie ein Kinderlied, ein bisschen Ballaballa, das macht mir Freude.

An wen ist das Liebeslied gerichtet?

Das kann jeder seinem jeweiligen Partner oder seiner jeweiligen Partnerin vortragen. Oder der kleine Junge kann es seiner Mutter vorsingen. Das Lied ist für alle, die jemandem, den sie lieben, das kundtun möchten.

Liebeslieder nehmen auf „Der perfekte Moment“ viel Raum ein, aber nicht immer singen Sie vom reinen Glück. „Heut bring ich mich um“ ist sogar ziemlich dramatisch.

Naja, aber mit Humor. Das Lied ist die Vertonung von Männerschnupfen. Wir Männer sind ein bisschen selbstmitleidig und dieses „Wenn ich erstmal nicht mehr bin, dann werdet ihr schon sehen“, das kennen meine Eltern noch gut. Allerdings: Wirkliche Ambitionen, mich als Kind zu entleiben, hatte ich nicht. Und Selbstmitleid ist bei mir auch eher unterdurchschnittlich vorhanden.

Ist „Der perfekte Moment…wird heut verpennt“ das poppigste Max-Raabe-Album aller Zeiten?

Ja, das ist gut möglich. Aber es klingt immer noch sehr geschmeidig, die Beats sind nicht zu extrem und doch ist die Rhythmisierung etwas näher am Pop als früher. Das geht auch gar nicht anders, denn sonst klänge die Platte wie nachgemachte 20er-Jahre-Musik, und das wäre Etikettenschwindel. Man soll diesen Liedern anhören, dass sie von heute sind. Ich verbiege mich jedoch nicht für die Popmusik. Sondern ich biege die Popmusik so, dass sie zu mir passt.

Was heißt das?

Noch härtere Beats würden nicht zu mir passen. Der Text soll vorne stehen, und das Erzählerische und Leichte ist mir bei wichtig. Die neuen Stücke sollen außerdem zu den alten passen.

Was für Musik hören Sie selbst?

Ed Sheeran finde ich ganz toll. Und auch im Deutschsprachigen gibt es sehr guten Pop, das aktuelle Album von 2raumwohnung mag ich zum Beispiel sehr.

Die große Politik sparen Sie aus. Wollen Sie die Leute mit Ihrer Musik aus der Realität rausholen?

Da bin ich auch nicht anders als Justin Bieber oder Lady Gaga, die sich in ihren Liedern auch nicht mit politischen Themen auseinandersetzen. Ich möchte den Leuten tatsächlich Unterhaltung bieten und ihnen schräge, lustige, ironische und komische Ideen vorsingen, mit Brüchen und Wendungen in den Stücken überraschen und mit traurigen und anrührenden Momenten berühren. Ich stehe ganz in der Tradition des Repertoires der 20er und 30er Jahre, wo es auch darum ging, die Leute aus der Wirklichkeit zu reißen.

Beschäftigen Sie sich privat mit Politik?

Aber ja. Das erste, was ich morgens mache, ist zu gucken, was sich die Führer dieser Welt wieder für einen Unsinn ausgedacht haben und inwieweit mich das betrifft. Potentieller Katastrophenalarm ist ja gerade überall. Es sind unangenehm spannende Zeiten mit einer Menge von Bekloppten an wichtigen Schalthebeln.

Im letzten Lied „Liebling“ beschreiben Sie eine schal gewordene Beziehung, unter anderem mit dem Satz „Früher fuhr’n wir um die Welt/ Jetzt reicht’s nicht mehr bis Bielefeld“. Außerdem behaupten Sie „Wir lassen uns gehen“. Kann man sich bei Ihnen nicht vorstellen.

Keine Sorge, ich verwahrlose schon nicht. Aber auch ich habe meine Nachlässigkeiten, Sie sollten mich mal Zuhause sehen. Und natürlich ist man nicht mehr der Flummi von vor zwanzig Jahren. Doch wenn man das erkennt und ein bisschen auf sich achtet, dann geht das schon.

Lassen Sie auch mal die Sau raus?

Bei Partys bin ich immer einer der Letzten.

Und wie kriegt man das hin, dass eine Beziehung lange frisch bleibt?

Tja, vielleicht indem man aufpasst, dass man sich nicht selbst wichtiger nimmt als die Partnerschaft. Der letzte Satz des Albums ist übrigens „Ich hab’ dich immer noch lieb“. Die ganze Geschichte endet also versöhnlich.

Fragen: Steffen Rüth

Zur Person

Max Raabe wurde 1962 in Lünen geboren. Sein Musikgeschmack wurde früh von Richard Wagner geprägt. Doch als er im Radio Musik der 20er Jahre hörte und im Plattenschrank seiner Eltern den lustigen Foxtrott „Ich bin verrückt nach Hilde“ entdeckte, entstand eine Passion für die Musik der Weimarer Zeit. 1986 gründete er das Palast Orchester. An seinem neuen Album „Der perfekte Moment…wird heut verpennt“ (Universal Music) haben neben Annette Humpe auch die Herren von Rosenstolz sowie Hape-Kerkeling-Komponist Achim Hagemann mitgewirkt.