Siegmund Kopitzki Martin Walsers neuer Roman – Briefe ins Irgendwo

„Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte“ heißt das neue Buch des Überlinger Schriftstellers Martin Walser, das am 27. März 2018 erscheint. Der 91-Jährige schlägt darin einen persönlichen Ton an, sagt SÜDKURIER-Mitarbeiter Siegmund Kopitzki, der den Roman bereits gelesen hat.