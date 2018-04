Kino Marie Bäumer hätte mit Romy Schneider gern über Zuhause gesprochen

Mit zehn Nominierungen ist „3 Tage in Quiberon“ über das Leben von Romy Schneider der Favorit beim Deutschen Filmpreis. Marie Bäumer geht als beste Hauptdarstellerin ins Rennen. Oft ist sie mit der Schauspiel-Legende verglichen worden, nun stellt sie sie dar. Mit Trailer!

Bei der Berlinale im Februar eroberte Marie Bäumer als Romy Schneider die Herzen der Zuschauer: Das Drama „3 Tage in Quiberon“ beschreibt, wie sich ein Journalist und ein Fotograf im Jahr 1981 an der französischen Küste mit der berühmten Schauspielerin treffen. Im Interview erzählt die 48-jährige Bäumer, was sie mit Schneider gerne besprochen hätte, und warum ihr gefiel, dass der Film nur einen kurzen Ausschnitt aus dem Leben der Schauspiel-Legende zeigt.

Frau Bäumer, der ganze Film dreht sich um die Entstehung eines Interviews. Was hätten Sie Romy Schneider gerne mal gefragt?

Ich glaube, ich hätte mit ihr gerne über das Thema Zuhause gesprochen, wo sie sich zu Hause gefühlt hat, wann sie sich zu Hause gefühlt hat. Ich hätte vielleicht mal vorsichtig angeklopft, was es ihr so schwer gemacht hat, dieses Zuhause für sich zu schaffen, sodass es ihr als stabile Basis nicht zur Verfügung stand.

Manche haben Sie schon lange mit Romy Schneider verglichen – wie war diese Rolle für Sie?

Ich habe das nie als besonderen Druck oder Dilemma empfunden. Ich habe weder eine Identifikations-Problematik mit Romy Schneider gehabt, nur weil ich viel mit ihr verglichen wurde, noch habe ich mir ständig die Frage gestellt: „Mache ich das oder mache ich es nicht?“ Ich habe das ganz pragmatisch gesehen. Ich habe viele Drehbücher bekommen. Das waren alles Bio-Pics, die fand ich alle nicht interessant. Als Schauspielerin eine Schauspiel-Ikone zu interpretieren – ich finde, damit kann man eigentlich nur gegen die Wand fahren. Aber einen Zoom am Ende ihres Lebens fand ich interessant.

Sind Sie denn froh darüber, dass Interviews heute anders stattfinden und solche Fragen nicht mehr möglich sind, wie sie damals gestellt wurden?

Ich glaube nicht, dass man sich da so leicht aus der Affäre ziehen kann. Es gibt heute immer noch Journalismus, der weit über die Fußleisten des privaten Feldes reicht. Es gibt auch heute noch Medien, die Künstler angreifen – bis dahin, dass sie sie zerstören können oder es versuchen. Ich glaube, dass das schon sehr aktuell ist immer noch.

Wie sehr hat es Ihnen in der Vorbereitung geholfen, dass Sie selbst in Frankreich leben?

Im Grunde genommen war das nicht entscheidend für den Film. Was meine persönliche Situation anbelangt, ist es immer sehr angenehm in der Vorbereitung, weil ich in so einem kleinen Dorf wohne und in einem sehr beschaulichen natürlichen Rhythmus lebe, das hilft mir immer in meiner Konzentration. Ich habe keine Ablenkung durchs Stadtleben und Lärm und so weiter. Ansonsten ist Romy Schneider einfach die unbestrittene Ikone und geliebte Schauspielerin in Frankreich, in einer Art und Weise, die wirklich unvergleichbar ist.

Zur Person

Mit Detlev Bucks Komödie „Männerpension“ hatte Marie Bäumer 1995 ihren Durchbruch, sie war in Oskar Roehlers „Der alte Affe Angst“ genauso zu sehen wie in „Der Schuh des Manitu“. Für „Im Angesicht des Verbrechens“ wurde sie mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet. Die 48-Jährige lebt in der Provence.

Der Trailer zum Film: