St. Gallen Magische Sogwirkung: "La Bohème" in St. Gallen

Selten hat man Puccinis „La Bohème“ mit solcherHingabe inszeniert gesehen wie jetzt in St. Gallen. Das Theater pärsentiert die Oper in Koproduktion mit derScottish Opera Glasgow

„Und Zärtlicheres gab es auf Erden nicht“, lässt Thomas Mann seinen Helden Hans Castorp im „Zauberberg“ über Puccini sagen. Diesen zärtlichsten Punkt erreicht „La Bohème“, wenn Mimi ihren letzten Atemzug tut. Bis dahin baut die Inszenierung am Theater St. Gallen etwas geheimnisvoll Schwebendes auf. Im Licht ist dann nur noch Mimis rosa Mützchen.

André Barbe (Ausstattung) und Renaud Doucet (Inszenierung) agieren schon lange als erfolgreiches Künstlerduo. Die Verzahnung von Bühnenbild und Regie ist auch der wichtigste Grund, warum diese „Bohème“ eine solche Geschlossenheit ausstrahlt, viel Hingabe verströmt und eine fast magische Sogwirkung entwickelt. Sie wurde bereits in Glasgow gezeigt. Für St. Gallen wurden die Rollen (ausser Musetta und Marcello) neu besetzt.

Alles beginnt prall und dicht. Noch vor dem eigentlichen Start wird die übervolle Bühne gezeigt, mit Personal und Requisiten bevölkert. Wie eine Momentaufnahme als Zusammenfassung der Handlung und als kurzer Ausflug in die Gegenwart, mit einer krebskranken Touristin, die auf Mimis Schicksal verweist.

Doucet und Barbe gelingt in dieser fließenden „Bohème“ der subtil dosierte Wechsel zwischen Fülle und Intimität. Sie siedeln den Stoff im Paris der 1920er-Jahre an. Die armseligen Behausungen der Künstler statten sie mitten in einer Straßenecke aus, Innen- und Außenraum lösen sich oft auf, Bühnenbilder überlagern sich, werden manchmal fast zu Traumsequenzen. Der Regie glückt ein feines Zoomen zwischen Innen- und Außenwelten, zwischen fröhlicher Ausgelassenheit und der Traurigkeit des Sterbens.

Die Hauptdarsteller fügen sich bestens in dieses Konzept. Da gibt es keinen nur vordergründigen Belcanto, die Rollen überzeugen durch intensive Natürlichkeit und intime Strahlkraft. Überzeugend debütiert Sophia Brommer in St. Gallen als Mimi und gestaltet ihre Partie mit lyrischer Ruhe und Getragenheit, oft in beobachtender Position gedacht und doch als Angelpunkt des Geschehens. Mit Jeanine De Bique ist eine quirlig präsente Musetta zu erleben. Sie erinnert deutlich an die Tänzerin Josephine Baker, die diesem Pariser Milieu damals einige Exotik verlieh. Musetta ist mit einem Plastikleoparden unterwegs. Zwingend gestaltet De Bique den Wandel der extrovertierten zur mitleidenden Freundin, die einer Mimi beisteht, die ihr Sterben in betörendem Piano darstellen kann.

Puccini hatte einen untrüglichen Blick fürs Visuelle. Da geht die Regie Wege der ausgeglichenen Balance zwischen dem Optischen und der Musik. So spielerisch wie präzis wirkt da alles, was man sieht, aus der speziellen Klanglichkeit von Puccinis Musik heraus entwickelt. Das Sinfonieorchester St. Gallen setzt umgekehrt diese Inszenierung in eine facettenreiche Klangkulisse um. Gerade einmal 25 Jahre alt ist Hermes Helfricht. Fabelhaft, wie diesem jungen Dirigenten die Verzahnung von Handlung und Klang gelingt. Auch er lässt sich durch das Schwebende dieser Inszenierung anregen.

Renaud Doucet zeigt „Bohème“ auch deutlich als Wechsel zwischen tief empfundener und spielerischer, nicht immer nur ernst genommener Liebe – anteilnehmend und mit genauen Details. Und er inszeniert auch gewitztes italienisches Männergebaren. Neben den beiden Hauptdarstellerinnen bildete sich da eine Männergruppe heraus, die auch dem Humor, der List, dem Lebenshunger und der Idee der Freundschaft viel Raum gibt. Leonardo Capalbo punktet als bravouröser Rodolfo, als zögernder und doch so tief empfindender Dichter-Liebhaber, immer konzentriert verbunden mit David Stout als warm agierendem und sehr präsentem Maler Marcello. Beide überzeugen ebenfalls mit stimmlicher Natürlichkeit und intimer Virtuosität, die diese geschlossene und engagierte Inszenierung nur unterstreichen.

Diese „Bohème“ verführt in angenehmen Wellen, klar nachvollziehbar und ein wenig nostalgisch in ein lebendig austariertes Wechselbad zwischen Lebensfreude und Trauer, Traum und Realität, Hoffnung und Abschied. Da wagt es die Regie sogar, einige Arienschlüsse noch aus dem Off ertönen zu lassen, eindringlich hintergründig!

Weitere Aufführungen: 1., 5., 6., 19., 21., 24., 28. November; 3., 16., 29. Dezember. Weitere Termin bis zum März 2018. Infos und Tickets: www.theatersg.ch