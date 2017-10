Schopfheim Mächtig dahinbrausende Töne

Auch mit 125 Jahren schlägt sich die Voit-Orgel in der Stadtkirche Schopfheim beim Geburtstagskonzert wacker.

Sie war Anfang des 20. Jahrhunderts die einzige Großorgel zwischen Freiburg und Lörrach: die 1892 erbaute und gleichzeitig mit der evangelischen Stadtkirche Schopfheim eingeweihte Voit-Orgel, die nach ihrer Erweiterung 1913 als größte Orgel Südbadens galt. Im Kern ist sie dem romantischen Klangideal verpflichtet, obwohl mehrfach umgebaut und in der Disposition und dem Charakter verändert.

Die Emporen-Orgel lag lange im Dornröschenschlaf, weil sie wegen technischer Unzuverlässigkeit Anfang der 80er Jahre zeitweise still gelegt wurde. Erst nach dem verheerenden Kirchenbrand von 1996 wurde diese erhaltenswerte, historische Orgel restauriert. Schon bei der Einweihung der Schuke-Orgel 1988 vertrat der Karlsruher Orgelsachverständige die Ansicht, dass auch die alte Orgel es wert wäre, restauriert zu werden.

Dass sie es tatsächlich wert war, zeigen nicht nur die jährlichen Konzerte beim Schopfheimer Orgelsommer, einem feinen Festival, sondern das Geburtstagskonzert "125 Jahre Voit-Orgel". Gespielt von Bezirkskantor und Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon, schlug sich die "alte Dame" sehr wacker. Sie bot dem Organisten reichlich Gelegenheit, ihre weich verschmelzenden bis kraftvollen Klänge auszubreiten. Zu hören war ein Querschnitt durchs Orgelrepertoire der Romantik an einem Instrument der Zeit.

Schon seinerzeit bei der Kirchweih wurden "die mächtig dahinbrausenden Töne der neuen, prachtvollen Orgel" hervorgehoben. Bogon zeigte ein gutes Gespür für die Klangmacht und die Farbigkeit dieses Instruments, das in der Emporenperspektive kraftvoll, charakterstark und vielfarbig wirkt. Wie vorbildlich die Romantik-Orgel restauriert ist, hörte man an schönen Einzelstimmen (Rheinberger, Brahms und Lindberg), stabilem Plenum (Leon Boellmann) und perfekter romantischer Klangverschmelzung (Reger und Mendelssohn).

Natürlich darf ein Reger in so einem Jubiläumskonzert nicht fehlen, zumal die Orgel aus der Reger-Zeit stammt. Aufgeführt wurde kein virtuoses Großwerk, sondern ein Choralvorspiel aus op. 67, eine in Klang und Agogik eher an Regers lyrische Klaviermusik erinnernde charaktervolle Miniatur.

Bei der "Vater unser"-Sonate von Mendelssohn spürte man Bogons Begeisterung für diese Musik, deren erster Satz mit dem Luther-Choral in die aktuelle Feierlichkeiten "500 Jahre Reformation" passt. Als es im Programm nach der deutschen Orgelromantik europäischer wurde, kam auch der französische Einschlag durch, zumal Bogon in seinem Spiel die Klangressourcen und Registerfarben voll ausgenutzt hat.