Kultur Luther aufs Maul schauen (39): Der Stasi-Psalm

Kurz vor seinem Tod segnet Moses die Stämme Israels und spricht: „Wohl Dir, Israel! Wer ist Dir gleich? Du Volk, dass sein Heil empfängt durch den HERRN, der Deiner Hilfe Schild und das Schwert Deines Sieges ist!“

Dies Sprachbild kommt uns aus der deutschen Geschichte bekannt vor: „Schild und Schwert“ – so nannte sich die Staatssicherheit, die Stasi, in der DDR: „Schild und Schwert der Partei“.Die SED war eher feindlich gegenüber den Kirchen eingestellt, doch die alten Preußen in den Spitzenämter waren geprägt durch ihre lutherische Erziehung: Sie kannten die Bibel und schöpften aus dem Vorrat der starken Worte.

Mit Luther im Kopf kann man einprägsame Losungen finden: Man lasse Gott beiseite, ersetze ihn durch die Partei, und schon kehrt sich das christliche Bekenntnis in sein Gegenteil, wird Botschaft einer sozialistischen Weltanschauung. Die Stasi war das Schild der Diktatoren gegen das eigene Volk, das mit dem symbolischen Schwert unterdrückt wurde. Über 270 000 Mitarbeiter erstickten vierzig Jahre lang jede Kritik und ermutigten Denunzianten.

Auch Luther unterlag bisweilen dem Reiz der mächtigen Worte. Er war nicht nur der gute Christ, sondern auch einer, der mit seiner Sprachgewalt verletzen konnte, etwa die Juden: „Ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes, durchteufeltes Ding ist’s um diese Juden. Summa, wir haben rechte Teufel an ihnen. Wenn ich könnte, so würde ich ihn niederstrecken und in meinem Zorn mit dem Schwert durchbohren.“

Auch die Bibel kannte das Doppelgesicht der Wörter. Statt „Schild und Schwert“ gibt es eine freundliche Version, zu lesen im Psalm 84, von Luther übersetzt: „Denn Gott ist Sonne und Schild… Wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt!“ Johann Sebastian Bach wählte in Leipzig für seine Kantate zum Reformationsfest 1725 nicht Moses Schwert-Variante, sondern die freundliche Psalm-Version: „Gott, der Herr, ist Sonn und Schild“. Die Sonne passte für Bach wohl eher zur Feier der Reformation als das Schwert.