Musik Lust auf Popmusik? Auf diese Konzerte in der Region und darüber hinaus können Sie sich 2018 freuen

Auch im Jahr 2018 kommen viele Musikgrößen in die SÜDKURIER-Region, um bei Konzerten oder auf den großen Sommerfestivals für ihre Fans zu spielen. Worauf Sie sich im Jahr 2018 freuen können, haben wir Ihnen hier zusammengefasst.

Neues Jahr, neue Konzerte: Auch 2018 gehen viele nationale und internationale Künstler und Bands auf Tournee - und viele machen auch in der SÜDKURIER-Region Halt. So haben sich die Toten Hosen angekündigt oder Bob Dylan, Nena ist gleich in mehreren Städten zu sehen - und selbstverständlich werden auch die großen Sommerfestivals in der Region wieder ein Treffpunkt für Musikbegeisterte sein. Noch sind nicht alle Konzerte fix gebucht - und auch bei den Festivals sind noch nicht alle Acts bestätigt. Mit vielen Terminen können Sie aber bereits jetzt fest planen. Hier finden Sie die Übersicht:

Konstanz

27. Januar: Northern Lite Live, Kulturladen Konstanz, 21 Uhr

Steaming Satellites, Kulturladen Konstanz, 21 Uhr 12. Oktober: LEA, Kulturladen Konstanz, 21 Uhr

Singen

4. Mai: Kastelruther Spatzen, Stadthalle, 20 Uhr

Friedrichshafen

1. Dezember: Simon&Garfunkel Tribute meets Classic - Duo Graceland mit Streichquartett und Band, Graf-Zeppelin-Haus, 20 Uhr

Ravensburg

11. April: Wanda, OberschwabenKlub, 20 Uhr

Freiburg

6. Januar: Dota – Mit Pauken und Trompeten, Jazzhaus Freiburg, 20 Uhr

Roland Kaiser, Segelflugplatz Freiburg-Kirchzarten, Palastzelt, 20 Uhr 18. August: Die Toten Hosen – Laune der Natour 2018, Messe Freiburg Open Air, 17.30 Uhr

Stuttgart

15. Februar: Wincent Weiss, Theaterhaus – T1, 20 Uhr

Smokie – Greatest Hits Tour, LKA Longhorn, 19 Uhr 6. Dezember: Angelo Kelly & Family, Liederhalle, 19 Uhr

Zürich

6. Januar: Carrousel, Moods, 20.30 Uhr

Cro, Samsung Hall, 19.30 Uhr 12. Dezember: Angelo Kelly & Family, Halle 622, 19 Uhr

Die Sommerfestivals in der Region

In der SÜDKURIER-Region gibt es jedes Jahr im Sommer viele Festivals, zu denen Größen der Musikwelt anreisen. Auf wen Sie sich im Sommer 2018 freuen können, lesen Sie hier:

Southside 2018

Das Southside Festival in Neuhausen ob Eck findet vom 22. bis 24. Juni 2018 statt. Bisher sind folgende Acts bestätigt:

Arcade Fire, The Prodigy, Billy Talent, Martiera, Kraftklub, Justice, Broilers, Biffy Clyro, The Offspring, Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdiand, Angus & Julia Stone, Dendemann, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Madsen, George Ezra, Bonez MC & RAF Camora, NOFX, Prinz Pi, Donots, SXTN, Portugal. The Man, Boysetsfire, Pennywise, Bonaparte, Samy Deluxe u.v.m.

Hohentwielfestival

Hier steht bereits ein Termin für das Juli-Festival fest: Eine große, bunte und fröhliche Schlagerparty ist am Samstag, 21. Juli 2018 um 19 Uhr beim Hohentwielfestival angesagt. Dieter Thomas Kuhn und Band kehren auf ihrer Tournee "Für immer und Dich" in Deutschlands größte Festungsruine zurück.

Salem Open Air

23. Juli: Sting

Scorpions 9. August: Ina Müller

Meersburg Open-Air Konzerte auf dem Schlossplatz

1. August: Simple Minds

Simple Minds 2. August: Glasperlenspiel

Honberg Sommer Tuttlingen

Der Honberg Sommer 2018 findet vom 6. bis 22. Juli statt. Jetzt schon fest stehen folgende Acts:

6. Juli: Wirtschaftswunder / Höhner

Wincent Weiss 12. Juli: The Baseballs

The Baseballs 16. Juli: Pippo Pollina, Werner Schmidbauer und Martin Kälberer

Pippo Pollina, Werner Schmidbauer und Martin Kälberer 19. Juli: Joel Brandenstein

Joel Brandenstein 21. Juli: Versengold & Letzte Instanz

St. Gallen Open Air

Das Festival findet 2018 vom 28. Juni bis 1. Juli statt. Headliner des Festivals sind Depeche Mode.

Openair Frauenfeld

Das Festival in Frauenfeld findet vom 5. bis 7. Juli statt. Als Top-Acts sind J. Cole, Joey Bada$$ und Wiz Khalifa bestätigt. Darüber hinaus sind Skepta, Luciano, Ali, Ty Dolla $ign, Savas & Sido, Bausa dabei. Weitere werden folgen.

Stars in Town Schaffhausen

Vom 7. bis 11. August 2018

8. August: Rag’n’Bone Man – Kaleo

Adel Tawil – Wincent Weiss 11. August: James Blunt

Stimmen-Festival

Vom 17. Juli bis 5. August 2018

Marktplatz Lörrach:

27. Juli: Editors

Zelt-Musik-Festival Freiburg – im Zirkuszelt

18. Juli: Steven Wilson, 20 Uhr

Steven Wilson, 20 Uhr 20 Juli: Aligatoah, 20 Uhr

Aligatoah, 20 Uhr 23. Juli: Wincent Weiss, 19.30 Uhr

Wincent Weiss, 19.30 Uhr 27. Juli: Kontra K, 20 Uhr

Kontra K, 20 Uhr 30. Juli: Johannes Oerding, 19.30 Uhr

Johannes Oerding, 19.30 Uhr 2. August: Freundeskreis, 19.30 Uhr

Freundeskreis, 19.30 Uhr 3. August: Dieter Thomas Kuhn und Band, 20 Uhr

Dieter Thomas Kuhn und Band, 20 Uhr 4. August: Dieter Thomas Kuhn und Band, 20 Uhr

Campus Festival Konstanz

Am 1. und 2. Juni 2018 findet erneut das Campus Festival Konstanz statt. Im Jahr 2018 unter anderem mit diesen Acts: Von Wegen Lisbeth, Moop Mama, Trettmann, Leoniden, Gurr, Lyya und Il Civetto

Bodensee Ahoi 2018

Am 25. August 2018 geht das Schlagerfestival Bodensee Ahoi in die zweite Runde. Beginn ist um 14.30 Uhr im Bodenseestadion.

Haben wir ein Konzert vergessen? Schreiben Sie uns eine E-Mail.