vor 1 Stunde Sascha Rettig Exklusiv Film „Los geht's!“: Frauen protestieren beim Film-Festival in Cannes

82 Frauen setzen auf dem roten Teppich beim Film-Festival in Cannes ein starkes Zeichen des Protests. Überhaupt gibt es ungewöhnlich viel Politisches – auch durch eine Hommage an den Papst, die Wim Wenders an die Croisette bringt. SÜDKURIER-Mitarbeiter Sascha Rettig berichtet von der Côte d’Azur.