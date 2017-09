Kultur Literaturhaus Basel: Elke Heidenreich vermittelt zwischen Literatur und Musik

Zum Auftakt der neuen Reihe "Sinfonie en Route" vermittelte die Autorin Elke Heidenreich im Literaturhaus Basel zwischen Musik und Literatur. Wie ihr das gelungen ist, erfahren Sie hier.

Ein Mix aus Musik und Lesung: Zum Auftakt der neuen Reihe „Sinfonie en Route“, bei der im Literaturhaus Basel Mitglieder des Sinfonieorchesters Kammermusik spielen und Autoren ihre persönliche Sicht auf die Komponisten und ihre Zeit präsentieren, hatte man mit Elke Heidenreich ein prominentes Zugpferd. Die Autorin, Literaturkennerin, bekennende Opernliebhaberin und Herausgeberin einer Reihe von 40 Büchern zum Thema Musik war die ideale Vermittlerin zwischen diesen beiden Genres Literatur und Musik. Mit ihrem bekannten Charme, Humor und ihrer populären Art, Geschichten zu erzählen, zog sie sich „den Hut der Musikkennerin auf“, wie es Intendantin Katrin Eckert humorvoll ausdrückte.

Genüsslich auf der Zunge zergehen ließ sich Heidenreich die bekannte Entstehungsgeschichte von Mendelssohns erstem Konzertstück, die nach Anekdote klingt, aber anscheinend wahr ist und sich zwischen Kochen und Komponieren abgespielt haben soll. Demnach ließ sich Mendelssohn vom Klarinettisten Baermann und seinem Sohn durch Dampfnudeln und Rahmstrudel erweichen, das Duo für sie zu komponieren: eine genüssliche Angelegenheit für die schelmisch und süffisant lesende und erzählende Elke Heidenreich. Beim Hören des Stücks, aufgeführt von Markus Forrer (Klarinette) und Andreas Ferraino (Bassetthorn), hatte man förmlich den Duft der Dampfnudeln in der Nase.

Bevor Mendelssohns letztes Streichquartett in f-Moll erklang, legte die populäre Autorin ihre persönliche Sicht auf den Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy in einer biografischen Abhandlung dar. Felix, der Glückliche? Der „Mozart des 19. Jahrhunderts“ wurde ja nur 38 Jahre alt. Heidenreich verstand es, die Rastlosigkeit eines kurzen Lebens in Worte zu kleiden, erwähnte die preußische Disziplin und stellte das Elternhaus Mendelssohns als gutbürgerlichen Nährboden für die Karriere eines Genies heraus. Wenn man etwas über die Komponisten weiß, wie sie waren, gelebt haben, verstehe man ihre Musik besser, meint Heidenreich. Und so gab sie noch einige Anmerkungen über das letzte Werk Mendelssohns, das wie ein Requiem auf den Tod von Schwester Fanny klinge, aufgewühlt, zerfetzt. Der zweite Satz mache die Unerbittlichkeit des Schicksals hörbar, der Schluss sei reiner Schmerz, die Grundfarbe: schwarz. Die Musiker um den ersten Geiger Máthyas Bartha unterstrichen das Gehörte in ihrer emotional gefärbten, hochintensiven Wiedergabe.