Singen Liebestaumel auf wirbelnder Drehbühne

Die Färbe in Singen verhandelt mit Arthur Schnitzlers „Reigen“ den Geschlechtsakt in seinen sozialen wie komischen Aspekten

Als der österreichische Arzt Arthur Schnitzler zu Beginn des 20. Jahrhunderts sein Stück „Reigen“ vorlegte, war er Vorreiter in der Psychologie und Soziologie des Liebesaktes und somit auf den Spuren Sigmund Freuds unterwegs – das Stück blieb aber zunächst ein Text, der nur im Freundeskreis verbreitet wurde. Zu gewagt schien der Inhalt, und in der Tat geriet später nicht nur die Uraufführung 1920 in Berlin zum Eklat. Dort und in Wien wurden die Aufführungen zudem Anlass antisemitischer Hetzkampagnen. 1922 resignierte Schnitzler und bat seinen Verlag S. Fischer, weitere Aufführungen nicht mehr zu genehmigen. Das Verbot galt bis 1982, sodass das Stück in den 1980er Jahren dann regelrecht boomte.

Nun also in der Singener „Färbe“ das Stück über Schein und Sein zwischen den Geschlechtern und über Machtverhältnisse, die sich darin offenbaren. Elf Personen schickt Schnitzler ins Rennen, die sich in den zehn Szenen nach dem Prinzip des Reigens so paaren, dass jeweils ein Partner in der nächsten Episode mit einer neuen Liebschaft anbandelt. Soldaten und Dirnen legen sich genauso zueinander wie Eheleute fremdgehen oder Bedienstete zu mehr verpflichtet werden als dazu, die Tür zu öffnen, wenn Besuch kommt. Wobei sich die Paare der körperlichen Liebe eher befleißigen als glückstaumelnd hingeben. Der sozialkritische Blick, auch eine sarkastische Sicht auf die Dinge des Lebens, steht dabei im Vordergrund: Welcher Mann hätte vor hundert Jahren gern seine unzuverlässige Manneskraft öffentlich thematisiert? Die Frage nach den heutigen Verhältnissen erübrigt sich wohl.

In der Basilika sitzt das Publikum an drei Seiten um eine runde Drehbühne, auf der die zwei Schauspielerinnen und ihre zwei männlichen Kollegen, die das gesamte Wiener Personal geben, sich wie auf dem Präsentierteller fühlen dürfen. Dass der körperliche Akt sich der direkten Anschauung auf einer Theaterbühne zu entziehen hat, war auch schon Schnitzler klar, der sich im Text mit einigen Gedankenstrichen zufrieden gab. In der Regie von Andreas von Studnitz haben die Paare eine Art Anstandswauwau dabei, indem Frau oder Mann stets gedoppelt werden. Nina Carolin Eichmann und Milena Weber sind „Frau“, Patrick Hellenbrand und Elmar F. Kühling „Mann“. Diese Abstraktion verschafft den Abstand, der nötig ist, um nicht schlüpfrig zu werden und trotzdem das zu tun, was getan werden muss. Kommt es zum Äußersten, wird die Drehbühne zur wirbelnden Scheibe, die allerdings mechanisch von einem der Schauspieler angetrieben werden muss – ein schönes Bild für den körperlichen Einsatz, den selbst der Liebestaumel einfordert.

Dennoch zündet die Inszenierung trotz des Spieleinsatzes des Ensembles in seiner doch immer wieder ähnlich wirkenden Folge der zehn Szenen nicht wirklich. Mitgegangen ist das Publikum dagegen bei der schön überzogenen Darstellung des Dichters, der doch so gern gleich ein Dichterfürst gewesen wäre, und dessen senkrecht umgehängte Gitarre unbedingt als Symbol der Männlichkeit gedeutet werden muss. Patrick Hellenbrand serviert dazu noch Wiener Dialekt vom feinsten.

