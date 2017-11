Basel "Leonce und Lena" in Basel: Schön, aber leer

Regisseur Thom Luz lässt das Unheilvolle an Georg Büchners Lustspiel in freundlichen Harmlosigkeiten versickern

Georg Büchners Lustspiel „Leonce und Lena“ ist ein federleichter Text voll tiefer Verzweiflung. Er kommt heiter-melancholisch daher, eine Mischung aus Poesie, Sprachwitz und philosophischen Einsprengseln. Einmal sagt der melancholische Prinz Leonce: „Mein Kopf ist ein leerer Tanzsaal, einige verwelkte Rosen und zerknitterte Bänder auf dem Boden, geborstene Violinen in der Ecke.“

Dem entsprechend hat der Schweizer Regisseur Thom Luz, der auch sein eigener Bühnenbildner ist, auf die Bühne des Basler Schauspielhauses einen in die Jahre gekommen Saal gebaut, einen verlassenen Tanzsaal vermutlich; eine Ballettstange, zwei Schuhputzmaschinen, im Hintergrund ein Klavier als verbliebenes Inventar. Irritierend allerdings sind die Hälften eines zweiten, eines durchgesägten Klaviers an den gegenüberliegenden Seitenwänden. Zwei Teile, die ein Ganzes werden wollen – ein Paar?

Ein Pianist versucht auf der zerborstenen Klaviatur den „Donauwellenwalzer“ zu spielen, auf dass er mit fliegenden Frackschößen zwischen den beiden Klavierhälften hin und her flattert, um uns die Melodie zu Gehör zu bringen. Leichter hat es da die Pianistin im Hintergrund, die auf ihrem intakten Klavier Webers „Aufforderung zum Tanz“ in die Tasten haut, worauf der Frackmann und Zeremonienmeister (Daniele Pintaudi) entnervt mit einem Stuhl nach der Pianistin wirft, um sich dann ans Publikum zu wenden: „Gehen Sie jetzt nach Hause, denn morgen fangen wir in aller Ruhe und Gemütlichkeit den Spaß noch einmal von vorne an. Auf Wiedersehen!“

Was in der Basler Aufführung der Anfang ist, ist bei Büchner der Anfang vom Ende, denn mit diesen Abschiedsworten entlässt der frisch getraute Prinz Leonce die Hochzeitsgesellschaft am Schluss des Stückes. In Basel jedoch steht die Hochzeitsgesellschaft bereits draußen im Regen, sie bittet durch Klopfen am Fenster um Einlass, klettert triefnass in den Tanzsaal, zwei Frauen, zwei Männer, lemurenhaft, traumverloren. Diffuse Gestalten auf der Suche, ohne Orientierung. Bald fragt man sich: Wer ist hier wer? Ist der Anfang das Ende oder andersherum? Das Leben, ein ewiger Tanz im Kreise?

Der junge Zürcher Regisseur Thom Luz hat die Erzählstruktur von Büchners wundersamem Lustspiels kräftig durcheinandergeschüttelt, neu aufgemischt und mit so viel Musik und Gesang unterfüttert, dass man sich fast in einem Abend des dafür bekannten Regisseurs Christoph Marthaler wähnt. Figuren, Besetzung, Männlein und Weiblein, alles vertauscht, die Zuschreibungen aufgehoben in Poesie. Annalisa Derossi als Pianistin und Tanzlehrerin spricht die ersten Sätze von Leonce. Carina Braunschmidt befragt sich mit dem Text von König Peter, wer hier eigentlich redet: „Ich oder ein anderer?“ Aus Lisa Stieglers Mund hören wir Valerios Lob des Müßiggangs: „Ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der Faulheit“. Doch nicht einmal die Ausdauer beim Faulsein ist von Dauer: In einem großen, schnell daher geplapperten Monolog werden Textpassagen von Valerio und der Gouvernante mit Sätzen von Lena und Leonce vermengt.

Verwirrung total dann in der Mitte des 90-Minuten-Abends. Zwanzig Minuten stockfinstere Bühne, später werden Kerzen angezündet. Man hört Gestolper, Gerenne, jemand stößt gegen eine Wand: Der Prinz und die Prinzessin sind verschwunden! Was passiert hier eigentlich? Schlag nach bei Georg Büchner, denn die recht wortfaule Inszenierung erzählt uns nicht, worum es geht. Aus dem Büchner-Text wissen wir: Prinz Leonce aus dem Reich Popo und Prinzessin Lena aus dem Reich Pipi sollen – ohne sich je gesehen zu haben – zwangsverheiratet werden. Vor der geplanten Hochzeit machen sie sich auf und davon, jeder für sich. Auf der Flucht begegnen und verlieben sie sich, ohne voneinander zu wissen. Verkleidet kehren sie zum Hof zurück, um die vorgeschriebene Hochzeit zu absolvieren. Und sehen erst jetzt, dass sie genau das getan haben, was sie nie wollten: einander heiraten. Adieu freier Wille!

Büchners Drama instrumentiert die absurde Macht des Schicksals mit Worten. Thom Luz spielt in seinem musikalischen Abend auf Büchner wie auf einem Klavier, um aus Worten Bilder zu zaubern. In einem Zwischenreich, im Dämmerlicht der Kerzen, gehen die zwei Königskinder (Lisa Stiegler und Elias Ellinghoff) unendlich langsam aufeinander zu. Da bekommt der Abend eine schwebend zarte Magie.

Dennoch bleibt als Fazit: Das Unheilvolle bei Büchner, das Abgründige, die verzweifelte Lebensmüdigkeit der Figuren, sie verfließen, versickern in freundlichen Harmlosigkeiten. Der Abend verliert sich in schönen Sprachfetzen, garniert mit teils skurrilen Musikeinsätzen. So entlockt etwa Danielle Pintaudi seiner Geige mit Hilfe von Schuhputzrollen wehmütige Töne und stimmt dazu die Arie des Nadir aus Bizets „Perlenfischer“. Wie schön, wie leer! Wie leer, wie schön!

Das Stück

"Leonce und Lena" handelt vom stets gelangweilten Prinzen Leonce aus dem Königreich Popo, der die ihm völlig unbekannte Prinzessin Lena aus dem Königreich Pipi heiraten soll. Beide füreinander bestimmten Kinder des Hochadels versuchen, sich dem Willen ihrer Eltern zu entziehen. Auf ihrer Flucht begegnen sie einander, und es kommt, wie es kommen muss: Im jeweils anderen erkennen beide verwöhnten Adelssprosse dieselbe Melancholie und Langeweile am dekadent höfischen Leben. Aus Sympathie wird Liebe, aus Liebe der Beschluss, zu heiraten. Zur Hochzeitsfeier darf das arme Bauernvolk dem melancholischen Aristokratenpaar zujubeln. (brg)