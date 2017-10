Konstanz Kurz gesagt: Faszinierende Geschichten, die in ein einziges Bild passen

Wenn’s mal wieder schneller gehen muss: Diese Geschichten sind so knapp erzählt, dass sie in ein einziges Bild passen. Wir haben die faszinierendsten Beiträge vom Docma Award für digitale Kunst für Sie zusammengestellt.

In der jungen Geschichte der digitalen Kunst hat sich der seit 2002 verliehene Docma Award zur renommiertesten Auszeichnung im deutschen Sprachraum entwickelt. Das Fachmagazin Docma würdigt mit ihm alljährlich aufs Neue sowohl professionelle als auch nicht professionelle Künstler, die mit Fotografien, Zeichnungen, Fotomontagen oder allem zusammen originelle Beiträge einreichen.

Für 2017 lautete die Aufgabenstellung: SSST! Gemeint war damit „Super Short Story Telling“, also das superkurze Erzählen einer Geschichte. So kurz sollte diese Geschichte sein, dass sie sich in einem einzigen Bild erzählen lässt. Um jeden Zweifel zu beseitigen, gaben die Initiatoren auch eine Höchstgrenze von bis zu 300 Zeichen vor. Was darüber lag, wurde nicht gewertet.

Das Frankfurter Museum für Kommunikation zeigt die Resultate. Es ist ein Streifzug durch den Pointenreichtum von Sprache und Bild.

Reza: "Ich vermisse ihn..." (Platz eins, Kategorie Meister)

Thies Carstens: „Nochmals 5 Minuten“ (Platz 3, Kategorie Geselle)

Brigitte Kuckenberg-Wagner: „Rent a croco“ (Platz 2, Kategorie Geselle)



Nicole Oestreich: "Total geplant" (Platz 3, Kategorie Lehrling)



Sabine Karkó: "Zwei alte Säcke" (Platz 2, Kategorie Lehrling)



Christine Gerhardt: "Fake News" (Platz 2, Kategorie Meister)



Flint Stelter: "Christian Bäcker" (Platz 1, Kategorie Geselle)



Florian Janßen: "Verschwunden" (Platz 1, Kategorie Lehrlinge)

Andrea Birnkammer: "Smutje Larsson & Scotch" (Platz eins, Kategorie Sonderpreis)