Konstanz Kunststreit ohne Kunst: Wie Konstanzer Bürger die zeitgenössische Ästhetik stärken wollen

Eine Initiative fordert mehr Präsenz von zeitgenössischen Werken – am liebsten in einer eigenen Ausstellungshalle. Doch das scheint gar nicht so einfach zu sein

Wer sich um die gesellschaftliche Relevanz der aktuellen Kunst sorgt, sollte nach Konstanz blicken. Dort vermag sie nämlich eine hitzige Debatte in Gang zu halten. Und das, obwohl von ihr kaum was zu sehen ist.

Gerade das, sagen viele Beteiligte, sei ja das Problem: Wie kann es sein, dass Städte wie St. Gallen, Bregenz, ja sogar Singen zeitgenössische Kunst in großen Häusern präsentieren – ein Besucher in Konstanz aber selbst dann nichts von ihr bemerkt, wenn er tatsächlich direkt davor steht? Der Kunstverein, einzige nennenswerte Institution, die sich für zeitgenössische Kunst engagiert, ist zwar zentral gelegen. Doch wer ihn finden will, muss sich erst durch die Stadtbücherei durchfragen.

„Ich erlebe es immer wieder, dass Kunden mich fragen, was sie sich hier eigentlich sonst noch so an relevanter zeitgenössischer Kunst anschauen können“, sagt der Konstanzer Galerist Stephan Geiger. „Und ich muss ihnen dann jedes Mal aufs Neue vorschlagen, nach Rorschach oder Bregenz zu fahren, weil es hier in Konstanz einfach kaum etwas zu sehen gibt.“

Geiger ist Mitbegründer einer Initiative, die sich die Förderung der zeitgenössischen Kunst auf die Fahnen geschrieben hat. Die Initiative hat einigen Wirbel gemacht in den vergangenen Monaten, unter anderem mit Forderungen nach einer eigenen Ausstellungshalle. Wer in diesen Wirbel hineinschaut, der erhält interessante Einblicke: in eine Stadt, die von ihrer Geschichte lebt, aber auch an ihr leidet.

Denn in einer über viele Jahrhunderte gewachsenen Struktur mal eben den Hebel umzulegen und von großer Historie auf aktuelle Ästhetik umzuschalten, das ist anspruchsvoller, als man glauben möchte. Die Anforderungen für die Präsentation von bedeutender zeitgenössischer Kunst haben inzwischen ein Ausmaß erreicht, das eine Integration in bestehende Bausubstanz enorm verkompliziert. Ja, fast scheint es leichter, eine Stadt um ein Museum herumzubauen als umgekehrt.

Das gilt allein für die heutigen Standards in Sachen Sicherheit und Schadensverhütung. Per Sackkarre bei Regenwetter über das mittelalterliche Kopfsteinpflaster: ein Albtraum für jeden potenziellen Leihgeber. Kunstlieferungen bedürfen direkter Zufahrtswege auf glattem Asphalt – schwer möglich in einer Altstadt unter Denkmalschutz. Bereits der Kunstverein ächzt unter diesen Rahmenbedingungen. Wegen der kleinen Türen und der Lage im Obergeschoss lassen sich großformatige Bilder ebenso wenig zeigen wie schwere Skulpturen.

Wer trotz des Widerspruchs von Denkmalschutz einerseits und immer schärferen Leihgabe-Bedingungen andererseits eine zentrale Lage will, findet sie höchstens am Rand der Altstadt. Dort werden in Konstanz Teile des Sparkassengebäudes frei. Axel Lapp, Leiter der MEWO Kunsthalle Memmingen, appelliert in seinem Gastbeitrag für den SÜDKURIER an das Geldinstitut, sich seines öffentlichen Auftrags zu besinnen. Der Haken: Die Sparkasse ist wegen der Niedrigzinspolitik zum Sparen gezwungen und damit zur lukrativen Weitervermietung. Möglich macht es ein hohes Mietniveau. Und das wiederum erschwert auch außerhalb der Altstadt den Erwerb möglicher Gebäude. Zumal es mit dem Erwerb ja nicht getan ist, sondern auch noch Unterhalts- und Personalkosten zu berücksichtigen wären.

Könnte die Stadt sich nicht dennoch ein Herz fassen und einmalig in einen Bau investieren? Selbstverständlich könnte sie das. Vielmehr: Sie hat es bereits getan. Nur leider ging es dabei nicht um ein Kunsthaus, sondern um ein Kongresszentrum. Das Bodenseeforum befindet sich inzwischen in finanzieller Schieflage, die Stadt muss Millionen zuschießen.

Und schließlich: Selbst wenn es ein entsprechendes Objekt gäbe, so fehlte es an den politischen Strukturen, dieses dann ohnehin wagemutige Projekt auch durchzusetzen. Denn zeitgenössische Kunst hat in Konstanz keinen Fürsprecher von Amts wegen. Tobias Engelsing, Direktor der (kulturhistorisch zugeschnittenen) Städtischen Museen, wird vorgeworfen, sich zu wenig für sie zu engagieren. „Ich glaube nicht, dass er ein großes Interesse an zeitgenössischer Kunst entwickelt“, sagt der Galerist Stephan Geiger. Doch die Wahrheit ist: Engelsing wäre vor allem ein schlechter Museumsdirektor, wenn er den eigenen Institutionen im Kampf um Publikum und Gelder einen potenziellen Konkurrenten vor die Tür setzte.

Also alles hoffnungslos? Jeder Streit und jede Initiative überflüssig? „Ich setze auf den steten Tropfen“, sagt Stephan Geiger. „Bei unserer letzten Podiumsdiskussion ist der Vorschlag aufgekommen, eine Bürgerstiftung zu gründen. Das wäre zwar ein großer formaler Akt, vielleicht aber auch ein sinnvoller erster Schritt.“ Es gebe in der Stadt viele Menschen, die bereit seien, sich für die Kunst einzusetzen. Wenn aus der Bürgerschaft politischer Druck erwächst, so lautet die Hoffnung, dann ändern sich vielleicht auch Strukturen. Und wenn sich Strukturen ändern, dann braucht der Galerist Stephan Geiger irgendwann seine Besucher nicht mehr nach Rorschach zu schicken, wenn sie zeitgenössische Kunst sehen wollen.